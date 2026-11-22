Που θα δείτε τη μάχη του Ολυμπιακού με την Καρδίτσα και της Μυκόνου με τον Βίκο Ιωαννίνων.

Το πρόγραμμα της Κυριακής στη GBL περιλαμβάνει δύο ματς, με τα οποία θα ολοκληρωθεί και η 8η αγωνιστική. Στη 13:00 η Μύκονος υποδέχεται τον Βίκο Ιωαννίνων, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν νίκη για να ξεκολήσουν από τις χαμηλές θέσεις.

Στις 15:00 ο Ολυμπιακός θα δοκιμαστεί στην Καρδίτσα και θέλει να πετύχει άλλη μια νίκη τα τελευταία 24ώρα, αφού επιβλήθηκε και της Ρεάλ για τη Euroleague. Στο τελευταίο του ματς στο πρωτάθλημα, ηττήθηκε από τον Άρη.

Το πρόγραμμα

13:00 Μύκονος - Βίκος Ιωαννίνων Sport FM TV 1

15:00 Καρδίτσα - Ολυμπιακός Sport FM TV 2

Η βαθμολογία



1. ΠΑΟΚ 8-0

2. Άρης 6-2

3. Παναθηναϊκός 7-1

4. Περιστέρι 5-3

5.Κολοσσός Ρόδου 4-4

6.ΑΕΚ 3-5

7.Ηρακλής 3-5

8. Δόξα Λευκάδας ELABET 3-5

9.Ολυμπιακός 6-1

10.Καρδίτσα 4-3

11. Μαρούσι 2-6

12. Μύκονος 1-6

13. Βίκος Ιωαννίνων 1-6

14. Προμηθέας Πάτρας 1-7

Oλυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν ξεκινήσει με -2