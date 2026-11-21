Σείστηκε η «Λεωφόρος Αλεξάνδρας» μόλις εμφανίστηκε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην γιορτή της Θύρας 13, με τον Σέρβο τεχνικό να στέλνει το δικό του μήνυμα.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού γνώρισε πρωτοφανή αποθέωση στο «Απόστολος Νικολαΐδης» μόλις έκανε την εμφάνισή του στην γιορτή της Θύρας 13.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έδωσε το «παρών» μαζί με τον αρχηγό Κώστα Σλούκα, τον Δημήτρη Διαμαντίδη, τον Μάικ Μπατίστ και τον General Manager of Basketball Operations, Δημήτρη Κοντό.

Μάλιστα έδωσε και μια ειδική πλακέτα στην «Θύρα 13» στην οποία έγραφε χαρακτηριστικά θέλοντας να στείλει το δικό του μήνυμα.

«Θύρα 13: 1966-2026. 60 χρόνια πάθους, πίστης και πράσινης ψυχής. Ευχαριστώ για όσα δώσατε στην ομάδα μας και για την στήριξη που μου χαρίσατε από την πρώτη μέρα. Ό,τι πετύχαμε, το πετύχαμε μαζί».