Ο Κώστας Σλούκας έδωσε το «παρών» στην γιορτή της «Θύρας 13» για τα 60 χρόνια από την ίδρυσή της και έστειλε το δικό του μήνυμα.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, ο οποίος έμεινε εκτός αγώνα κόντρα στο Μαρούσι για λόγους ξεκούρασης, δεν έλειψε από τα γενέθλια της «Θύρας 13» στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και μάλιστα είχε και ένα μήνυμα προς τους φιλάθλους.

«Πρώτα ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια που είμαι εδώ, αν και άργησα να έρθω» είπε αρχικά ο Κώστας Σλούκας και συνέχισε:

«Θέλω να πω επίσης κάτι που έχει πει ένας ακόμη μεγάλος αρχηγός, ο Φράγκι: Παναθηναϊκός στα εύκολα, Παναθηναϊκάρα στα δύσκολα. Καλή τύχη σε όλα τα τμήματα».