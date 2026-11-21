Σλούκας στη γιορτή της Θύρας 13: «Παναθηναϊκός στα εύκολα, Παναθηναϊκάρα στα δύσκολα»
Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, ο οποίος έμεινε εκτός αγώνα κόντρα στο Μαρούσι για λόγους ξεκούρασης, δεν έλειψε από τα γενέθλια της «Θύρας 13» στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και μάλιστα είχε και ένα μήνυμα προς τους φιλάθλους.
«Πρώτα ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια που είμαι εδώ, αν και άργησα να έρθω» είπε αρχικά ο Κώστας Σλούκας και συνέχισε:
«Θέλω να πω επίσης κάτι που έχει πει ένας ακόμη μεγάλος αρχηγός, ο Φράγκι: Παναθηναϊκός στα εύκολα, Παναθηναϊκάρα στα δύσκολα. Καλή τύχη σε όλα τα τμήματα».
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