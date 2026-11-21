Δείτε τις καλύτερες στιγμές της νίκης του Παναθηναϊκού επί του Αμαρουσίου για τη GBL.

Ο Παναθηναϊκός δεν είχε πρόβλημα να νικήσει... σβηστά το Μαρούσι με 85-72. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ξεκούρασε παίκτες ενόψει της απαιτητικής και πονηρής αποστολής στην Βαλένθια.

Εκτός του ότι έμειναν εκτός οι Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Μπόνγκα, αγωνίστηκαν ελάχιστα και οι περισσότεροι παίκτες από το πρώτο rotation όπως οι Λεσόρ, Ναν, Φρανσίσκο και Γιαμπουσέλε.

Οι πράσινοι δεν δυσκολεύτηκαν να βγάλουν την ποιότητα τους στο παρκέ και να φτάσουν στη νίκη.