Σπανούλης: «Αυτή η ήττα θα μας κάνει καλό»
Ο Άρης δεν κατάφερε να συνεχίσει τα θετικά αποτελέσματα και να πάρω ένα σπουδαίο διπλό στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Φιλοξενήθηκε στην «PAOK Sports Arena» για την 8η αγωνιστική της Greek Basketball League και γνώρισε την ήττα με 99-77.
Ο Βασίλης Σπανούλης ανέφερε ότι η ομάδα του έκανε το χειρότερό της παιχνίδι και πως αυτή η ήττα, θα της κάνει καλό.
Ο Σπανούλης είπε
«Κάναμε το χειρότερό μας παιχνίδι και ο ΠΑΟΚ ένα από τα καλύτερα. Παίξαμε ατομικά και δεν είχαμε υπομονή στην επίθεση και δεν παίξαμε άμυνα. Δεχτήκαμε 100 πόντους και αυτό τα λέει όλα. Μια ήττα ή μια νίκη δεν αλλάζει τα δεδομένα. Αυτή η ήττα θα μας κάνει καλό».
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