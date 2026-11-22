Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το ΠΑΟ - ΟΦΗ, το Ολυμπιακός - Ηρακλής και οι αναμετρήσεις της GBL
Πλούσιο το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, τόσο με ποδόσφαιρο όσο και με μπάσκετ.
Η 11η αγωνιστική της Super League συνεχίζεται σήμερα με πέντε αναμετρήσεις. Στις 16:00 ο Ατρόμητος φιλοξενεί τον Λεβαδειακό (Nova Sports 1) στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ στις 17:30 (ΣΚΑΪ και Sportfm TV1), ενώ στις 19:00 ο Ολυμπιακός τίθεται αντιμέτωπος με τον Ηρακλή στο «Γ.Καραϊσκάκης» (Magenta Sport1 League).
Ο Παναιτωλικός αντιμετωπίζει τον Βόλο Elabet στις 17:00 (Magenta Sport 2 League) και ο ΠΑΟΚ την Κηφισιά στις 19:30 (Nova Sports 1).
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Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Καρδίτσα (15:00, Sportfm TV2) και ο Βίκος Ιωαννίνων από τη Μύκονο στις 13:00 (Sportfm TV1).
Στην υπόλοιπη Ευρώπη, η Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει τη Βιγιαρεάλ (15:00, Magenta Sport 3 League), η Λίβερπουλ τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:30, Nova Sports Prime) και η Μίλαν τη Φροζινόνε (19:00, Μagenta Sport 1).
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