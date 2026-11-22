Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τα ματς της Super League και τα παιχνίδια της Basket League.

Πλούσιο το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, τόσο με ποδόσφαιρο όσο και με μπάσκετ.

Η 11η αγωνιστική της Super League συνεχίζεται σήμερα με πέντε αναμετρήσεις. Στις 16:00 ο Ατρόμητος φιλοξενεί τον Λεβαδειακό (Nova Sports 1) στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ στις 17:30 (ΣΚΑΪ και Sportfm TV1), ενώ στις 19:00 ο Ολυμπιακός τίθεται αντιμέτωπος με τον Ηρακλή στο «Γ.Καραϊσκάκης» (Magenta Sport1 League).

Ο Παναιτωλικός αντιμετωπίζει τον Βόλο Elabet στις 17:00 (Magenta Sport 2 League) και ο ΠΑΟΚ την Κηφισιά στις 19:30 (Nova Sports 1).

Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Καρδίτσα (15:00, Sportfm TV2) και ο Βίκος Ιωαννίνων από τη Μύκονο στις 13:00 (Sportfm TV1).

Στην υπόλοιπη Ευρώπη, η Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει τη Βιγιαρεάλ (15:00, Magenta Sport 3 League), η Λίβερπουλ τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:30, Nova Sports Prime) και η Μίλαν τη Φροζινόνε (19:00, Μagenta Sport 1).