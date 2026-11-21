Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης αποδοκιμάστηκε έντονα από τους φιλάθλους του Ηρακλή στο ημίχρονο του αγώνα με την ΑΕΚ, την ώρα που έκανες δηλώσεις για όσα έγιναν στο πρώτο 20λεπτο της αναμέτρησης.

Έντονες αποδοκιμασίες με αποδέκτη τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη είχαμε στο ημίχρονο του αγώνα του Ηρακλή με την ΑΕΚ στο «Ιβανώφειο» για την 8η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Ο διεθνής γκαρντ την ώρα που έκανε δηλώσεις στην κάμερα του Sport-FMTV αποδοκιμάστηκε έντονα από τους φίλους του «γηραιού». Μάλιστα, η ένταση υπήρχε και κατά την ώρα του παιχνιδιού στο πρώτο ημίχρονο, όπου αρκετοί φίλοι των γηπεδούχων βρέθηκαν πάνω από τον πάγκο της ΑΕΚ δημιουργώντας μια ένταση. Ο διαιτητής Καρπάνος διέκοψε το παιχνίδι για λίγο και άνθρωποι του Ηρακλή (ο πρόεδρος Γιώργος Πανταζόπουλος και ο προπονητής Ζόραν Λούκιτς) παρενέβησαν ώστε να εκτονωθεί η ένταση.

Τα πνεύματα ηρέμησαν και το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς να υπάρξουν προβλήματα, με εξαίρεση την στιγμή έντασης με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη την ώρα που έκανε τις καθιερωμένες δηλώσεις με την ολοκλήρωση του πρώτου 20λεπτου.

