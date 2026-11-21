Ηρακλής - ΑΕΚ: Τελευταίο ματς του Νόλεϊ με τη φανέλα της Ένωσης
Εδώ και μέρες σας έχουμε ενημερώσει, πως ο Λάντερς Νόλεϊ θα είναι ο πρώτος που θα αποτελέσει παρελθόν από την ΑΕΚ, αφού δεν έχει πείσει σε καμία περίπτωση με τις εμφανίσεις του στο παρκέ, αλλά και λόγω εξωαγωνιστικών ζητημάτων. Η Βασίλισσα παρατάχθηκε με 9 παίκτες κόντρα στον Ηρακλή με τους Χαρτώνα και Γυμνόπουλο στην 9άδα.
Η αποχώρηση του θα είχε δρομολογηθεί νωρίτερα, όμως τα πολλά κα σημαντικά προβλήματα τραυματισμών που πλήγωναν και συνεχίζουν να πληγώνουν τους «κιτρινόμαυρους», τον κράτησαν λίγο παραπάνω στο rotation του Ντράγκαν Σάκοτα.
O Aμερικανός περιφερειακός παίζει το τελευταίο του ματς με τη φανέλα της Ένωσης κόντρα στον Ηρακλή και στη συνέχεια θα αποχωρήσει για να συνεχίσει την μπασκετική του σταδιοδρομία σε ομάδα της Κίνας.
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Η ομάδα του Σάκοτα έχει βάλει σε καλό δρόμο την απόκτηση του Γιώργου Καλαϊτζάκη για την περιφέρεια της, ενώ σαρώνει την αγορά για να προσθέσει και έναν παίκτη που μπορεί να δώσει λύσεις στο «3» και το «4». Να θυμίσουμε πως ο πολύτιμος Μπράουν υπέστη ρήξη αχιλλείου και θα χάσει όλη τη σεζόν.
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