Η ΑΕΚ εξετάζει την περίπτωση του Γιώργου Καλαϊτζάκη από τον Προμηθέα, προκειμένου να ενισχυθεί και να καλύψει τα κενά. Σε συζητήσεις οι δύο πλευρές.

Ο Γιώργος Καλαϊτζάκης βρίσκεται στη λίστα της ΑΕΚ προκειμένου να ενισχύσει το σύνολο του Ντράγκαν Σάκοτα, με την υπόθεση να είναι σε καλό δρόμο για να ολοκληρωθεί.

Η «Ένωση» εδώ και πολύ καιρό είναι στην αγορά, έτσι ώστε να αποκτήσει παίκτες στην περιφέρεια για να καλύψουν τα κενά που υπάρχουν.

Οι άνθρωποι της ΑΕΚ έχουν ξεχωρίσει την περίπτωση του Καλαϊτζάκη, καθώς μπορεί να προσφέρει σημαντικές λύσεις στο παιχνίδι του, ενώ μπορεί να σκοράρει με διάφορους τρόπους και να γεμίσει τόσο τη θέση «2» όσο και τη θέση «3», λόγω μεγέθους και αθλητικότητας.

Τη σεζόν 2025-26 αγωνίστηκε με τη φανέλα του Αμαρουσίου και είχε μ.ο 5.9 πόντους και 2.2 ριμπάουντ ανά αγώνα, σε 15.3 λεπτά συμμετοχής, ενώ τη φετινή χρονιά βρίσκεται στον Προμηθέα.

Θυμίζουμε τη σεζόν 2021-22 είχε περάσει και από του NBA, όπου αγωνίστηκε με τους Μπακς και τους Θάντερ, γεμίζοντας εμπειρίες από το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου.

Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε συζητήσεις και αν όλα κυλήσουν ομαλά, ο παίκτης θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ένωση. Άλλωστε με αυτή την κίνηση θα ενισχυθεί και ο ελληνικός κορμός.