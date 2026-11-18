Ο Κολοσσός κατάφερε να υπερασπιστεί την έδρα του και πήρε τη νίκη επί της Γκέντσε με 79-78.

«Πετάει» στην Ευρώπη ο Κολοσσός του Άρη Λυκογιάννη. Οι Ροδίτες υποδέχθηκαν την Γκέντσε για την 7η αγωνιστική του FIBA Europe Cup και παρότι ζορίστηκαν, έφτασαν στη νίκη με 79-78.

Τρίτη διαδοχική ευρωπαϊκή νίκη για τον Κολοσσό, που παρέμεινε δεύτερος στον τρίτο όμιλο, βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 5-2.

Κολοσσός - Γκέντσε: Το ματς

Ο Καμαρά είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του αγώνα με τον Κολοσσό να απαντάει με έξι πόντους του Μάνιον και δύο του Καμπερίδη για το 8-2 στο 07:42.Ο ΜαΓκί με τρίποντο είχε μειώσει σε 10-7 στο 06:51, όμως με σερί 6-0, οι Ροδίτες ήταν μπροστά με 16-7 στο 05:25. Με επιμέρους σκορ 7-2 από το 02:58 μέχρι τα 00:43, η Γκέντσε είχε μειώσει σε 20-16, με τους γηπεδούχους να έχουν το προβάδισμα στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με 22-19.

Ο Ντόναλντσον είχε σκοράρει με βολή στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Καμπερίδη να απαντάει με τρίποντο για το 25-20 στο 08:43. Ο ίδιος παίκτης με δύο τρίποντα, είχε κάνει το 31-22 στο 06:04, με τους φιλοξενούμενους να βγάζουν αντίδραση. Με επιμέρους σκορ 8-2 από το 03:29 (Ρόουντς) μέχρι το 01:36 (Ντόναλντσον), είχαν μειώσει στον πόντο (37-36). Ο Κολοσσός είχε διατηρήσει το προβάδισμά του και είχε πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ του 44-43.

Ο ΜαΓκί είχε πετύχει τους πέντε πρώτους πόντους του δευτέρου ημιχρόνου (44-48), με τους Ροδίτες να απαντάνε με βολή του Γουίλις και δίποντα των Κρούζερ και Μάνιον για το 49-48 στο 06:21. Ο Στίβενσον είχε ισοφαρίσει (57-57) στο 02:34, όμως με δίποντα των Ντόναλντσον και Μίτσελ, η Γκέντσε είχε κάνει το 57-61 στο 01:27. Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, η ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν είχε το προβάδισμα με 64-61.

Ο Κολοσσός είχε ξεκινήσει με ιδανικό τρόπο την τέταρτη περίοδο, καθώς έκανε ένα σερί 9-0 από το 08:29 (Μάνιον) μέχρι το 06:04 (Γουίλις) για το 70-64. Ο Ρόουντς είχε απαντήσει με μία βολή, ενώ η Γκέντσε είχε μειώσει στον πόντο (77-76) στα 00:49. Ο Μάνιον είχε πετύχει δίποντο και παρότι σκόραρε στα 00:18 ο Ρόουντς, ο Κολοσσός πήρε τη νίκη με 79-78.

Τα δεκάλεπτα: 22-19, 44-43, 61-64, 79-78

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Έπαιξε καλή άμυνα στα τελευταία λεπτά και πήρε σωστές αποφάσεις όταν η μπάλα «έκαιγε».

MVP O… Εξαιρετικός Έζρα Μάνιον με 22 πόντους (2/2 βολές, 10/17 δίποντα, 0/1 τρίποντα), 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 27 λεπτά.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Γιώργος Καμπερίδης με 16 πόντους (2/2 βολές, 1/2 δίποντα, 4/8 τρίποντα) και 6 ριμπάουντ.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Ξεχώρισε ο Κόμπι ΜαΓκί με 25 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 38 λεπτά.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Νίκος Τσιακμάς, ο οποίος είχε 3 ριμπάουντ και 2 λάθη σε 13 λεπτά.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Ο Κολοσσός μάζεψε 45 ριμπάουντ.

KOLOSSOS H HOTELS BC - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ # Παίκτης MIN PTS FG 2PT 3PT FT OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF 2 Payton Willis * 24:24 9 3/8 (37.5%) 2/4 (50%) 1/4 (25%) 2/3 (66.67%) 0 2 2 5 0 1 0 1 +10 10 5 Ezra Manjon * 26:54 22 10/18 (55.56%) 10/17 (58.82%) 0/1 (0%) 2/2 (100%) 2 4 6 2 2 1 1 0 +16 22 9 Devonte Upson * 18:38 6 3/5 (60%) 3/5 (60%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 3 2 5 0 2 1 0 1 +11 9 21 Georgios Kamperidis * 22:59 16 5/10 (50%) 1/2 (50%) 4/8 (50%) 2/2 (100%) 1 5 6 0 2 0 0 0 +11 17 33 Jordan Barnett * 19:18 0 0/4 (0%) 0/3 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0 5 5 0 0 0 0 1 +2 2 7 Nikos Tsiakmas 12:46 0 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0 3 3 0 3 2 0 0 -13 0 11 Ioannis Efstathiadis 10:15 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 2 2 0 2 0 0 0 -7 2 13 Alexandros Kalaitzakis 04:31 0 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0 1 1 0 1 0 0 0 -4 0 14 Vassilis Christidis 04:33 0 0/1 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 22 C.J. Harris 17:15 9 3/4 (75%) 2/3 (66.67%) 1/1 (100%) 2/2 (100%) 0 1 1 3 0 2 0 0 -13 10 26 Tyler Stevenson 16:49 5 2/3 (66.67%) 2/3 (66.67%) 0/0 (0%) 1/2 (50%) 0 4 4 0 3 2 1 2 -10 8 34 Jackson Kreuser 21:38 12 4/9 (44.44%) 4/7 (57.14%) 0/2 (0%) 4/5 (80%) 4 2 6 1 1 2 0 0 +2 11 - Team/Coaches - - - - - 1 1 2 0 0 1 0 0 - - - ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL) 200:00 79 30/64 (46.88%) 24/45 (53.33%) 6/19 (31.58%) 13/16 (81.25%) 12 33 45 11 16 12 2 5 - 92