ΠΑΟΚ-Άρης: Οι 12άδες του ντέρμπι
Ο Φόστερ σφίγγει τα δόντια και είναι διαθέσιμος σήμερα, με τον Μοτιεγιούνας να μένει εκτός για τον ΠΑΟΚ, ενώ και ο Φίλλιος κόπηκε, ενώ για τον Άρη, εκτός έμεινε ο νεαρός Χατζηλάμπρου, για να πάρει τη θέση του ο Πουλιανίτης. Υπενθυμίζεται ότι ο Όσμαν για τον ΠΑΟΚ και οι Χαραλαμπόπουλος, Τανούλης είναι επίσης εκτός λόγω τραυματισμών...
Η 12άδα του ΠΑΟΚ: Γκρέι, Ν. Μήτρου-Λονγκ, Ταϊρί, Αλεξάντερ, Χουγκάζ, Χάτζινς, Κακλαμανάκης, Φόστερ, Περσίδης, Μουρ, Καλάθης, Μπαζίνας.
Η 12άδα του Άρη: Ε. Μήτρου-Λονγκ, Ρόμπινσον-Ερλ, Τολιόπουλος, Ντιμιτρίεβιτς, Μποχωρίδης, Μόργκαν, Λιντέλ, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Μπιρτς, Μοκόκα, Πουλιανίτης.
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