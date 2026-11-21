Όλα έτοιμα για το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στο "PAOK Sports Arena", με τις 12άδες των δύο "μονομάχων" να γίνονται γνωστές.

Ο Φόστερ σφίγγει τα δόντια και είναι διαθέσιμος σήμερα, με τον Μοτιεγιούνας να μένει εκτός για τον ΠΑΟΚ, ενώ και ο Φίλλιος κόπηκε, ενώ για τον Άρη, εκτός έμεινε ο νεαρός Χατζηλάμπρου, για να πάρει τη θέση του ο Πουλιανίτης. Υπενθυμίζεται ότι ο Όσμαν για τον ΠΑΟΚ και οι Χαραλαμπόπουλος, Τανούλης είναι επίσης εκτός λόγω τραυματισμών...

Η 12άδα του ΠΑΟΚ: Γκρέι, Ν. Μήτρου-Λονγκ, Ταϊρί, Αλεξάντερ, Χουγκάζ, Χάτζινς, Κακλαμανάκης, Φόστερ, Περσίδης, Μουρ, Καλάθης, Μπαζίνας.

Η 12άδα του Άρη: Ε. Μήτρου-Λονγκ, Ρόμπινσον-Ερλ, Τολιόπουλος, Ντιμιτρίεβιτς, Μποχωρίδης, Μόργκαν, Λιντέλ, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Μπιρτς, Μοκόκα, Πουλιανίτης.