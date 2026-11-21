ΠΑΟΚ: Η εξάδα των ξένων για το ντέρμπι με τον Άρη
Μετά από πολλά πολλά χρόνια το ντέρμπι της συμπρωτεύουσας έχει και πάλι την ίδια αίγλη! Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Άρη (21/11, 17:30, LIVE στο Gazzetta) στο «Παλατάκι» της Πυλαίας για την 8η αγωνιστική της GBL.
Αμφότεροι έχουν άφθονη ποιότητα και υψηλές προσδοκίες εντός και εκτός των συνόρων τη φετινή σεζόν και το ματς αναμένεται συναρπαστικό στο κατάμεστο «PAOK Sports Arena». Ο Δικέφαλος του Βορρά είναι αήττητος και στην κορυφή της βαθμολογίας και ο «Θεός του Πολέμου» στη δεύτερη θέση με μοναδική ήττα εκείνη της πρεμιέρας στην Καρδίτσα.
Η εξάδα των ξένων για τον Δικέφαλο του Βορρά στο σημερινό μεγάλο παιχνίδι απαρτίζεται από τους Γκρέι, Ταϊρί, Αλεξάντερ, Χάτζινς, Φόστερ και Μουρ. Εκτός για τους ασπρόμαυρους θα είναι ο Λιθουανός ψηλός Ντονάτας Μοτιεγιούνας.
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