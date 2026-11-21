Σε λίγες ώρες ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Άρη και ο Σταύρος Σουντουλίδης ξετυλίγει το κουβάρι των αναμνήσεων από τα ντέρμπι των 80s και 90s, μεταφέροντας ιστορίες από ένα βράδυ του 1988 που δεν ξεχάστηκε ποτέ.

Το σημερινό ΠΑΟΚ – Άρης έχει μια ιδιαιτερότητα που τα τελευταία χρόνια μας είχε λείψει. Η Θεσσαλονίκη περιμένει ξανά ένα μπασκετικό ντέρμπι που δεν αφορά μόνο τους δύο αντιπάλους και τους οπαδούς τους. Έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, έχει προσδοκίες, έχει και εκείνη την παλιά ανυπομονησία που κάποτε άρχιζε από τα μέσα της εβδομάδας. Για όσους ζήσαμε από κοντά τη μεγάλη εποχή του ελληνικού μπάσκετ, αυτή η επιστροφή του ντέρμπι στο προσκήνιο έχει τη σημασία της.

Θυμάμαι χρόνια που η πόλη χωριζόταν στα δύο από το πρωί του αγώνα. Στο σχολείο, στα γραφεία, στα καφενεία, παντού η ίδια κουβέντα. Γκάλης ή Μπάνε; Κόρφας ή Γιαννάκης; Ποιος θα γελάσει τελευταίος; Το «Παλαί» χωριζόταν από ένα σχοινί και μερικά κενά καθίσματα. Οι οπαδοί έμπαιναν στο γήπεδο οι μεν από την Εγνατία και τη ΔΕΘ, οι δε από την Γ’ Σεπτεμβρίου. Αν, πάντως, έκανες το λάθος και ξεχνούσες ποιος ήταν ο γηπεδούχος (έπαιρνε τις εισόδους της Εγνατίας) τότε υπήρχε πρόβλημα...

Κι ύστερα ερχόταν η Κυριακή και η Δευτέρα, με τον νικητή να έχει εξασφαλίσει το δικαίωμα στην καζούρα και τον ηττημένο να ψάχνει τρόπο να αποφύγει τους γνωστούς του. Κάπως έτσι μεγαλώσαμε μπασκετικά στη Θεσσαλονίκη. Με παιχνίδια που, ακόμη και σήμερα, θυμόμαστε πού καθόμασταν όταν τα παρακολουθούσαμε. Παρεμπιπτόντως, χθες είχα μια τέτοια συζήτηση με μια «παλιά καραβάνα» της ασπρόμαυρης κερκίδας, ο τύπος θυμόταν τη θύρα και με ποιον καθόταν σ’ ένα Άρης-ΠΑΟΚ, που είχε κριθεί (66-65) με buzzer beater του Ντίνου Αγγελίδη.

Αρχής γενομένης από τη σεζόν 1963-64, στο πλαίσιο του πρωταθλήματος της Α’ Εθνικής και του Κυπέλλου Ελλάδας, οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί 221 φορές, με τον Άρη να έχει τη μερίδα του λέοντος με 118 νίκες έναντι 103 του ΠΑΟΚ.

Σ’ ότι αφορά το πρωτάθλημα οι «κίτρινοι» διατηρούν μικρό προβάδισμα στη συνολική καταμέτρηση, έχοντας 80 νίκες έναντι 78 των «ασπρόμαυρων», που έχουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα ως γηπεδούχοι και προηγούνται με 51-27. Το προβάδισμα του ΠΑΟΚ είναι πολύ μεγαλύτερο στα χρόνια του επαγγελματικού πρωταθλήματος. Σε 89 αναμετρήσεις έχει πανηγυρίσει 54 νίκες, έναντι 35 του Άρη, ενώ στα εντός έδρας παιχνίδια το επιμέρους ρεκόρ είναι 35-11.

Ο «Δικέφαλος», μάλιστα, τρέχει ένα σερί εννέα συνεχόμενων νικών στο «Παλατάκι» από τις 3 Μαΐου 2017, όταν ηττήθηκε με 84-75 από τους «κίτρινους» του Δημήτρη Πρίφτη για τα προημιτελικά των playoffs.

Από τις αναρίθμητες συναρπαστικές ιστορίες που έχουν εκτυλιχθεί στο γαϊτανάκι αυτών των ντέρμπι και μένουν εντυπωμένες στη μνήμη μου, ανασύρω σήμερα μία καθ’ όλα σημαδιακή…

Επειδή στάθηκα τυχερός να ενηλικιωθώ και να ευδοκιμήσω επαγγελματικά, μπαρουτοκαπνισμένος μέσα στα μεγάλα ντέρμπι των δεκαετιών του ’80 και του ’90, ένιωθα απογοήτευση που τα τελευταία χρόνια το clasico της πόλης έπαψε να αποτελεί θέμα συζήτησης στην μπασκετική πιάτσα της χώρας. Τώρα, πάντως, είναι και πάλι το νούμερο ένα θέμα, γεγονός που από μόνο του αποτελεί παράσημο για τις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης.

Εκείνη, λοιπόν, την εποχή της λάμψης και της δόξας ένιωσα τεράστια χαρά βιώνοντας ακριβώς δίπλα από το παρκέ, εκεί όπου ήταν τοποθετημένα τα δημοσιογραφικά έδρανα στο «Παλαί» μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’90, το ματς όπου ο ΠΑΟΚ γκρέμισε το αήττητο του Άρη!

Στις 5 Νοεμβρίου 1988 ο «Δικέφαλος», έπειτα από δέκα δικές του ήττες, έβαλε τέλος στο ιστορικό σερί των «κιτρίνων», με τον Μάικ Τζόουνς να υπογράφει τη μεγάλη νίκη στο κατάμεστο «Αλεξάνδρειο».

Ο Άρης μετρούσε 80 συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα. Εκείνο το βράδυ, ο ΠΑΟΚ του συγχωρεμένου Τζόνι Νιούμαν επικράτησε με 81-78 και έβαλε τέλος σε ένα εντυπωσιακό αήττητο σερί που κρατούσε από τον Μάρτιο του 1985.

Με κορυφαίο τον Τζόουνς (30 πόντοι) και καθοριστική παρουσία του Τάκη Καρατζουλίδη (11), ο ΠΑΟΚ άντεξε στην αντεπίθεση του Άρη. Ο Γκάλης έβαλε προσωρινά μπροστά τους «κίτρινους» (74-73), όμως το «Μωρό του Ελαφιού», με τα καλάθια και τα ριμπάουντ του, γύρισε το παιχνίδι.

Στα τελευταία 34 δευτερόλεπτα ο Γιώργος Δοξάκης αστόχησε σε τρίποντο ισοφάρισης, με τον Άρη να μην κάνει φάουλ. Τουναντίον, οι «κίτρινοι» άφησαν τον Τζον Κόρφα και τον Μάικ Τζόουνς να αλωνίζουν με την μπάλα στα χέρια μέχρι να ακουστεί η κόρνα της λήξης. Ο Νιούμαν αποχωρούσε από το παρκέ με υψωμένες γροθιές, έχοντας παραφρονήσει εντελώς από τη χαρά του, και ο ΠΑΟΚ έπαιρνε το «ροζ φύλλο» μιας ιστορικής νίκης.

Ο τότε πρόεδρος του ΠΑΟΚ, Νίκος Βεζυρτζής, ο οποίος για χάρη της αλόγιστης αγάπης και της τυφλής αφοσίωσής του στην ομάδα έφτασε στα πρόθυρα της φυλακής και της απόλυτης οικονομικής καταστροφής, αναφώνησε: «Κηρύσσω την έναρξη της δικής μας αυτοκρατορίας»!

Κι όταν ο Βασίλης Σκουντής τον διέκοψε για να του επισημάνει ότι «ναι, αλλά ο Άρης δεν είχε τον Γιαννάκη», ο εορτάζων (γεννημένος στις 5 Νοεμβρίου 1946) πρόεδρος του «Δικεφάλου» τού απάντησε με μια μυθική ατάκα: «Ποιος Γιαννάκης και ποιος Κωστάκης!».

Εκείνο το ιστορικό ματς διεξήχθη Σάββατο, με την ιστορική «Μακεδονία», που πουλούσε πάνω από 150.000 φύλλα, να περιμένει το αποτέλεσμα και κάποιες πρώτες δηλώσεις των πρωταγωνιστών για να «κλείσει» την κυριακάτικη έκδοσή της.

Έλα, όμως, που ο «Ξανθός» κράτησε μαντρωμένους τους παίκτες του στα αποδυτήρια, στην πλευρά του βοηθητικού του «Αλεξανδρείου», και τους τα έψελνε, με αποτέλεσμα να μην εμφανιστεί εγκαίρως για τις καθιερωμένες δηλώσεις!

Με την άγνοια κινδύνου ενός 17χρονου υπέγραψα ένα «κείμενο σε πλαίσιο», θα το θυμάται φαντάζομαι ο Γιώργος Τραπεζανίδης, για το οποίο ο Ιωαννίδης το έφερε βαρέως και, όπως συνήθιζε, έψαχνε να μάθει ποιος έγραψε για την αδικαιολόγητη καθυστέρησή του.

Ο Γιώργος μαζί με τον Άρι Νικολάκη ήταν από τους πρώτους που έγραψαν στο θρυλικό περιοδικό «Τρίποντο», με το οποίο μεγάλωσαν γενιές και γενιές φίλων του μπάσκετ και το οποίο «έσκασε μύτη» την Τρίτη μετά το ντέρμπι, για πρώτη φορά στα περίπτερα.

Για να μην υπάρξει καθυστέρηση, το εξώφυλλο του πρώτου τεύχους τυπώθηκε από πριν, χωρίς να περιλαμβάνει το σκορ του ντέρμπι, ενώ η φωτογραφία με τον Γκάλη και τον Φασούλα ήταν προϊόν φωτομοντάζ.

Βεβαίως, στις εσωτερικές σελίδες υπήρχε αναλυτικό ρεπορτάζ για τη νίκη του ΠΑΟΚ και τον τερματισμό του ρεκόρ του Άρη, με τίτλο την ατάκα του Παναγιώτη Φασούλα: «Μπαμπά, φέρε ένα ουίσκι»!

Ανάμεσα στα περιστατικά εκείνης της βραδιάς και η ιστορία 28 οπαδών, δεν θέλω να πω ποιας ομάδας, που λογάριασαν χωρίς τον... ξενοδόχο. Έβγαλαν φωτοτυπία ενός εισιτηρίου, με αριθμό 1.138, ξέχασαν και πρόσθεσαν με μαρκαδόρο στο πίσω μέρος το σύνθημα «ΟΧΙ ΣΤΗ ΒΙΑ», με αποτέλεσμα να συλληφθούν κατά την είσοδό τους στο γήπεδο.

Το «Παλαί» θύμιζε κάστρο, με 650 αστυνομικούς, που έκαναν μια σπάνια συλλογή από κέρματα και αναπτήρες στις εισόδους. Ναι, τότε, άδειαζες τις τσέπες σου από τα ψιλά και τους αναπτήρες!

Αρης (Ιωαννίδης): Γκάλης 30, Σούμποτιτς 20, Γουίλτζερ 11, Δοξάκης 9, Μισούνοφ 4, Φιλίππου 2, Λυπηρίδης 2.

ΠΑΟΚ (Νιούμαν):Τζόουνς 30, Σταυρόπουλος 10, Μέλις 4, Κόρφας 17, Φασούλας 9, Καρατζουλίδης 11, Μακαράς.