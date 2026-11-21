ΠΑΟΚ - Άρης: Η είσοδος των δύο ομάδων
Τα βλέμματα είναι όλα στραμμένα στη Θεσσαλονίκη και το «Παλατάκι». Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Άρη (21/11, 17:30, LIVE στο Gazzetta), στο ντέρμπι κορυφής για την 8η αγωνιστική της Greek Basketball League.
Την είσοδό τους στο παρκέ, έκαναν πρώτα οι παίκτες του Άρη, οι οποίοι αποδοκιμάστηκαν. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη είναι στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα, με ρεκόρ 6-1 στο πρωτάθλημα.
Ακολούθησαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, οι οποίοι αποθεώθηκαν από τους φιλάθλους. Ο «δικέφαλος του βορρά» είναι πρώτος, έχοντας το απόλυτο στην GBL με ρεκόρ 7-0.
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Το βίντεο του Gazzetta
Η Είσοδος και των 2 ομάδων στο ντέρμπι ! #paokaris #paokbc #arisbc https://t.co/0ExVtrpUQ2— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 21, 2026
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