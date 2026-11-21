Δείτε την είσοδο του ΠΑΟΚ και του Άρη στο «Παλατάκι» ενόψει του πολύ μεγάλου ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Τα βλέμματα είναι όλα στραμμένα στη Θεσσαλονίκη και το «Παλατάκι». Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Άρη (21/11, 17:30, LIVE στο Gazzetta), στο ντέρμπι κορυφής για την 8η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Την είσοδό τους στο παρκέ, έκαναν πρώτα οι παίκτες του Άρη, οι οποίοι αποδοκιμάστηκαν. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη είναι στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα, με ρεκόρ 6-1 στο πρωτάθλημα.

Ακολούθησαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, οι οποίοι αποθεώθηκαν από τους φιλάθλους. Ο «δικέφαλος του βορρά» είναι πρώτος, έχοντας το απόλυτο στην GBL με ρεκόρ 7-0.

Το βίντεο του Gazzetta