Μύκονος - Φρίμπουργκ 66-71: Συνέχισε το αρνητικό σερί
Η Μύκονος δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την έδρα της απέναντι στη Φρίμπουργκ, με αποτέλεσμα να ηττηθεί με 71-66 και να συμπληρώσει τέσσερα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα σε όλες τις διοργανώσεις, λίγες ημέρες πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση με τον Βίκο.
Μύκονος - Φρίμπουργκ: Το ματς
Η Φρίμπουργκ μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση και προηγήθηκε με 7-11, ωστόσο η Μύκονος αντέδρασε με πρωταγωνιστές τους Λοβ και Χάρελ, παίρνοντας το προβάδισμα (12-11) στο πέμπτο λεπτό. Οι φιλοξενούμενοι παρέμειναν κοντά στο σκορ και οι δύο ομάδες ολοκλήρωσαν την πρώτη περίοδο ισόπαλες (23-23).
Στο δεύτερο δεκάλεπτο το παιχνίδι συνέχισε να έχει γρήγορο ρυθμό, με τον Φάντερμπεργκ να δίνει λύσεις για τους γηπεδούχους. Ωστόσο, ένα επιμέρους 2-13 λίγο πριν από την ανάπαυλα επέτρεψε στη Φρίμπουργκ να ξεφύγει με εννέα πόντους (36-45).
Η Μύκονος προσπάθησε να επιστρέψει μετά την ανάπαυλα και με ένα σερί 6-2 πλησίασε στο 44-47. Η απάντηση της Φρίμπουργκ ήταν άμεση, καθώς με οκτώ διαδοχικούς πόντους ανέβασε ξανά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (44-55). Στην τελευταία περίοδο, πάντως, οι γηπεδούχοι έβγαλαν αντίδραση, με έξι συνεχόμενους πόντους του Άπλμπι και ένα καλάθι του Φάντερμπεργκ να τους φέρνουν στο -5 (54-59).
Η Μύκονος πάλεψε για την ανατροπή στην τελευταία περίοδο, με τους Άπλμπι και Τίγκα να δίνουν λύσεις, όμως δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την επιστροφή της. Το τρίποντο του Άπλμπι στα 3'' μείωσε σε 66-69, αλλά ο Μοερμάν με βολές διαμόρφωσε το τελικό 66-71.
Τα δεκάλεπτα: 23-23, 38-45, 46-57, 66-71
Mykonos BC
|#
|Players
|MIN
|PTS
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|0
|DJ Funderburk *
|30:34
|17
|7/13 (53.9%)
|6/11 (54.6%)
|1/2 (50%)
|2/2 (100%)
|2
|5
|7
|2
|1
|1
|1
|1
|-2
|21
|1
|Tyree Appleby *
|33:37
|17
|6/9 (66.7%)
|5/5 (100%)
|1/4 (25%)
|4/4 (100%)
|3
|1
|4
|4
|1
|2
|2
|-
|-5
|22
|6
|Vasileios Kavvadas
|07:29
|2
|1/2 (50%)
|1/2 (50%)
|0/0 (0%)
|0/4 (0%)
|-
|-
|-
|-
|1
|2
|-
|-
|-1
|-5
|9
|Angelos Lagios
|19:54
|2
|1/4 (25%)
|1/3 (33.3%)
|0/1 (0%)
|0/2 (0%)
|1
|-
|1
|2
|3
|-
|-
|-
|4
|0
|10
|Dionisis Skoulidas
|12:37
|0
|0/3 (0%)
|0/0 (0%)
|0/3 (0%)
|0/0 (0%)
|-
|3
|3
|1
|3
|1
|1
|-
|-4
|1
|12
|Kyriakos Petanidis
|05:52
|2
|1/2 (50%)
|1/1 (100%)
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|1
|-
|1
|-
|1
|3
|1
|-
|-2
|0
|13
|Filippos Tigkas
|23:30
|10
|4/8 (50%)
|2/4 (50%)
|2/4 (50%)
|0/0 (0%)
|-
|-
|-
|3
|3
|-
|-
|1
|4
|10
|14
|Ioannis Sidiroilias
|05:10
|0
|0/2 (0%)
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-9
|-2
|19
|Vasilis Tolias - Did Not Play
|20
|Konstantinos Iatridis *
|06:58
|0
|0/3 (0%)
|0/1 (0%)
|0/2 (0%)
|0/0 (0%)
|1
|3
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-3
|1
|22
|Jermaine Love *
|29:43
|12
|4/14 (28.6%)
|2/5 (40%)
|2/9 (22.2%)
|2/2 (100%)
|1
|4
|5
|1
|4
|2
|2
|-
|-4
|8
|25
|Ronnie Harrell *
|24:36
|4
|1/8 (12.5%)
|1/5 (20%)
|0/3 (0%)
|2/3 (66.7%)
|2
|6
|8
|2
|1
|-
|1
|-
|-3
|7
|Team / Coaches
|-
|4
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|TOTAL
|200
|66
|25/68 (36.8%)
|19/38 (50%)
|6/30 (20%)
|10/17 (58.8%)
|11
|26
|37
|15
|18
|11
|8
|2
|-
|-
Fribourg Olympic Basket
|#
|Players
|MIN
|PTS
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|1
|Bryan Colon
|14:37
|5
|2/4 (50%)
|1/1 (100%)
|1/3 (33.3%)
|0/0 (0%)
|-
|-
|-
|-
|2
|1
|-
|-
|5
|2
|2
|Christopher Kendall Lykes *
|27:41
|12
|4/11 (36.4%)
|4/6 (66.7%)
|0/5 (0%)
|4/5 (80%)
|1
|2
|3
|1
|3
|6
|2
|-
|-8
|4
|3
|Philippe Eyenga *
|17:44
|13
|5/8 (62.5%)
|2/2 (100%)
|3/6 (50%)
|0/0 (0%)
|-
|1
|1
|-
|2
|-
|-
|-
|4
|11
|4
|Emmanuel Kupa
|10:14
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|-
|-
|-
|1
|1
|2
|-
|-
|-2
|-1
|7
|Simon Bernegger
|12:19
|7
|2/4 (50%)
|1/2 (50%)
|1/2 (50%)
|2/2 (100%)
|-
|1
|1
|3
|3
|1
|-
|-
|13
|8
|12
|Massimiliano Dell'Acqua
|06:04
|0
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|-7
|-1
|13
|Kevin Martina
|13:04
|7
|3/6 (50%)
|2/5 (40%)
|1/1 (100%)
|0/0 (0%)
|3
|1
|4
|1
|3
|1
|1
|-
|6
|9
|18
|Boris Mbala *
|04:15
|0
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|4
|1
|19
|Izan Le Meut
|05:21
|1
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|1/2 (50%)
|1
|3
|4
|-
|1
|1
|-
|1
|-3
|3
|20
|Arnaud Cotture
|23:02
|7
|3/4 (75%)
|2/2 (100%)
|1/2 (50%)
|0/0 (0%)
|-
|4
|4
|-
|3
|-
|2
|1
|-8
|13
|24
|Adrien Moerman *
|33:23
|14
|4/13 (30.8%)
|2/4 (50%)
|2/9 (22.2%)
|4/4 (100%)
|-
|12
|12
|2
|2
|2
|3
|-
|10
|20
|99
|Natan Jurkovitz *
|32:16
|5
|2/7 (28.6%)
|1/5 (20%)
|1/2 (50%)
|0/0 (0%)
|4
|7
|11
|6
|4
|4
|-
|-
|11
|13
|Team / Coaches
|1
|3
|4
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|TOTAL
|200
|71
|25/60 (41.7%)
|15/28 (53.6%)
|10/32 (31.3%)
|11/13 (84.6%)
|10
|34
|44
|16
|26
|20
|8
|2
|-
|-
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