Η Μύκονος δεν κατάφερε να βάλει τέλος στο αρνητικό της σερί, γνωρίζοντας την ήττα με 71-66 από τη Φρίμπουργκ εντός έδρας, παρά την προσπάθεια επιστροφής στην τελευταία περίοδο.

Η Μύκονος δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την έδρα της απέναντι στη Φρίμπουργκ, με αποτέλεσμα να ηττηθεί με 71-66 και να συμπληρώσει τέσσερα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα σε όλες τις διοργανώσεις, λίγες ημέρες πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση με τον Βίκο.

Μύκονος - Φρίμπουργκ: Το ματς

Η Φρίμπουργκ μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση και προηγήθηκε με 7-11, ωστόσο η Μύκονος αντέδρασε με πρωταγωνιστές τους Λοβ και Χάρελ, παίρνοντας το προβάδισμα (12-11) στο πέμπτο λεπτό. Οι φιλοξενούμενοι παρέμειναν κοντά στο σκορ και οι δύο ομάδες ολοκλήρωσαν την πρώτη περίοδο ισόπαλες (23-23).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο το παιχνίδι συνέχισε να έχει γρήγορο ρυθμό, με τον Φάντερμπεργκ να δίνει λύσεις για τους γηπεδούχους. Ωστόσο, ένα επιμέρους 2-13 λίγο πριν από την ανάπαυλα επέτρεψε στη Φρίμπουργκ να ξεφύγει με εννέα πόντους (36-45).

Η Μύκονος προσπάθησε να επιστρέψει μετά την ανάπαυλα και με ένα σερί 6-2 πλησίασε στο 44-47. Η απάντηση της Φρίμπουργκ ήταν άμεση, καθώς με οκτώ διαδοχικούς πόντους ανέβασε ξανά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (44-55). Στην τελευταία περίοδο, πάντως, οι γηπεδούχοι έβγαλαν αντίδραση, με έξι συνεχόμενους πόντους του Άπλμπι και ένα καλάθι του Φάντερμπεργκ να τους φέρνουν στο -5 (54-59).

Η Μύκονος πάλεψε για την ανατροπή στην τελευταία περίοδο, με τους Άπλμπι και Τίγκα να δίνουν λύσεις, όμως δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την επιστροφή της. Το τρίποντο του Άπλμπι στα 3'' μείωσε σε 66-69, αλλά ο Μοερμάν με βολές διαμόρφωσε το τελικό 66-71.

Τα δεκάλεπτα: 23-23, 38-45, 46-57, 66-71

Mykonos BC # Players MIN PTS FG 2PT FG 3PT FG FT OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF 0 DJ Funderburk * 30:34 17 7/13 (53.9%) 6/11 (54.6%) 1/2 (50%) 2/2 (100%) 2 5 7 2 1 1 1 1 -2 21 1 Tyree Appleby * 33:37 17 6/9 (66.7%) 5/5 (100%) 1/4 (25%) 4/4 (100%) 3 1 4 4 1 2 2 - -5 22 6 Vasileios Kavvadas 07:29 2 1/2 (50%) 1/2 (50%) 0/0 (0%) 0/4 (0%) - - - - 1 2 - - -1 -5 9 Angelos Lagios 19:54 2 1/4 (25%) 1/3 (33.3%) 0/1 (0%) 0/2 (0%) 1 - 1 2 3 - - - 4 0 10 Dionisis Skoulidas 12:37 0 0/3 (0%) 0/0 (0%) 0/3 (0%) 0/0 (0%) - 3 3 1 3 1 1 - -4 1 12 Kyriakos Petanidis 05:52 2 1/2 (50%) 1/1 (100%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 1 - 1 - 1 3 1 - -2 0 13 Filippos Tigkas 23:30 10 4/8 (50%) 2/4 (50%) 2/4 (50%) 0/0 (0%) - - - 3 3 - - 1 4 10 14 Ioannis Sidiroilias 05:10 0 0/2 (0%) 0/1 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) - - - - - - - - -9 -2 19 Vasilis Tolias - Did Not Play 20 Konstantinos Iatridis * 06:58 0 0/3 (0%) 0/1 (0%) 0/2 (0%) 0/0 (0%) 1 3 4 - - - - - -3 1 22 Jermaine Love * 29:43 12 4/14 (28.6%) 2/5 (40%) 2/9 (22.2%) 2/2 (100%) 1 4 5 1 4 2 2 - -4 8 25 Ronnie Harrell * 24:36 4 1/8 (12.5%) 1/5 (20%) 0/3 (0%) 2/3 (66.7%) 2 6 8 2 1 - 1 - -3 7 Team / Coaches - 4 4 - - - - - - - TOTAL 200 66 25/68 (36.8%) 19/38 (50%) 6/30 (20%) 10/17 (58.8%) 11 26 37 15 18 11 8 2 - -