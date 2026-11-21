Ο Βασίλης Βλαχόπουλος γράφει για το παραδοσιακό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης που ισοδυναμεί με ταξίδι στα 80ies βάσει ενδιαφέροντος και βαθμολογικής αξίας.

Και να που ήρθε ξανά εκείνη η ώρα για ένα ντέρμπι διαφορετικό απ’ όλα όσα προηγήθηκαν (τουλάχιστον) στην τελευταία 30ετία. Μοιάζει με το ξεκίνημα συναρπαστικού ταξιδιού στον χρόνο έστω κι αν στο πέρασμα του αλλοιώθηκαν οι συνθήκες διεξαγωγής αυτών των αγώνων αφαιρώντας τον ρομαντισμό, τη μοναδικότητα και τις cult καταστάσεις των 80ies. Σε αυτή τη διαδρομή των τριάντα χρόνων, ήταν διαφορετικός ο βίος της κάθε ομάδας. Η φθορά της λάμψης αυτών των αγώνων (λόγω μη διεκδίκησης υψηλών στόχων) ήταν αναπόφευκτη, πιο ενοχλητική όμως ήταν η συντονισμένη προσπάθεια απαξίωσής τους ακόμη και από τα Media. Τώρα, ακόμη και οι (τότε) αδιάφοροι, μεταφέρουν τον ενθουσιασμό μιας πόλης.

Επιστρέφοντας στο «σήμερα», για τον Άρη το ντέρμπι έχει δύο βασικούς άξονες. Αγωνιστικά, δεν έχει τίποτα περισσότερο να κάνει από την κατάθεση της ταυτότητάς του στο παρκέ. Είναι αυτή που κέρδισε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό κι έχει οδηγήσει τους «κίτρινους» σ’ ένα εντυπωσιακό σερί νικών σε παιχνίδια υψηλού βαθμού δυσκολίας. Οι τελευταίες νίκες των δύο αιωνίων της Αθήνας έδειξαν ξεκάθαρα ότι, τελικά, οι εμφανίσεις του στο Nick Galis Hall ήταν και «συνέπεια» των πραγμάτων που κάνει η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη στο παρκέ.

Βάσει αγωνιστικών κριτηρίων, ο Άρης ξέρει ότι όλα είναι στο χέρι του αρκεί να διατηρήσει τα στοιχεία που τον χαρακτηρίζει. Την πίεση στην άμυνα που δημιουργεί προϋποθέσεις εξασφάλισης εύκολου καλαθιού στην επίθεση παράλληλα της ταχύτητας στην κυκλοφορία της μπάλας στο σετ παιχνίδι που φέρνει και τα ελεύθερα σουτ. Προϋπόθεση είναι και η διατήρηση του υψηλού ποσοστού αποτελεσματικότητας από μακρινή απόσταση. Ο Άρης του Νοέμβρη σκοράρει 93.8 πόντους ανά αγώνα με ποσοστό ευστοχίας κοντά στο 44% στο τρίποντο.

Ο δεύτερος άξονας σχετίζεται με το κλίμα που θα χρειαστεί να διαχειριστούν οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη, μερικοί εκ των οποίων θα πρέπει να μυηθούν στη διαφορετικότητα αυτών των αγώνων. Ο 44χρονος τεχνικός μπαρουτοκαπνισμένος, γνωρίζει καλά τι θα συναντήσει σε εχθρικές έδρες, υποψιάζομαι ότι και ο ίδιος πήρε μέρος στη διαδικασία μύησης των... νέων στα δεδομένα αυτού του ντέρμπι. Ο Άρης έχει καταθέσει τα διαπιστευτήριά του απέναντι σε ομάδες υψηλού επιπέδου, έφτασε η ώρα να κάνει το ίδιο και σε περιβάλλοντα σαν αυτό που θα βρεθεί το απόγευμα. Εφόσον το γκρουπ μείνει focus στο πλάνο του και δεν επιτρέψει σε κανέναν να εισχωρήσει στο μυαλό του, θα έχει κάνει το πρώτο βήμα.

Συμπληρωματικός άξονας είναι η ατομική άμυνα και η συνέπεια στην ταχύτητα των αλλαγών. Ο ΠΑΟΚ στηρίζεται περισσότερο στην ατομική ποιότητα μέσα από την οποία έρχεται και η δημιουργία. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η ανταπόκριση του καθενός στα μις ματς που σίγουρα θα επιδιωχθούν, είναι εκ των βασικών παραγόντων διαμόρφωσης της εικόνας του αγώνα.