Η εστίαση των προπονητών παραμένει στο επίπεδο αμυντικής προσήλωσης αλλά ο Άρης των έξι αγώνων τον μήνα Νοέμβρη σκοράρει κατά βούληση και με πολλούς εκτελεστές.

Προφανώς αυτή η εστίαση δεν είναι τυχαία αλλά στηρίζεται στον τρόπο προσέγγισης των αγώνων από τον Βασίλη Σπανούλη και τους συνεργάτες του. Γιατί η αποτελεσματική άμυνα δημιουργεί προϋποθέσεις στην επίθεση εξασφαλίζοντας πόντους στο ανοιχτό γήπεδο σαν τους 101 που βρήκαν οι «κίτρινοι» στα δύο παιχνίδια με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Απέναντι σε ομάδες αυτού του βεληνεκούς, ο αριθμός δεν είναι απλά μεγάλος αλλά εκκωφαντικά υψηλός.

Η ίδια συνταγή ακολουθήθηκε και στα υπόλοιπα τέσσερα παιχνίδια του Νοέμβρη πλην αυτού στο Βελιγράδι απέναντι στη Χαποέλ Ιερουσαλήμ. Είναι ο μοναδικός αγώνας στον οποίον οι «κίτρινοι» δεν κατάφεραν να ξεδιπλώσουν την μπασκετική λογική τους. Αναμφίβολα, εκεί, έπαιξε ρόλο ο τραυματισμός του Ματ Μόργκαν όπως και η αποβολή του Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς.

Ο Άρης του Νοέμβρη σκοράρει κατά βούληση με πειστήριο τους 93.8 πόντους που έχει κατά μέσο όρο στους έξι αγώνες που έδωσε. Τρεις φορές έφτασε τους «100», απέναντι στη Λε Μαν «σταμάτησε» στους 96 σ’ ένα παιχνίδι στο οποίο – τόσο κατ’ επιλογή όσο και εξ’ ανάγκης σε άλλες περιπτώσεις – έγινε και η απαραίτητη διαχείριση. Γιατί, στο τέλος της ημέρας, κανείς δεν επιβαρύνθηκε. Ο Ρόμπινσον Ερλ δεν συμπλήρωσε ούτε 18 αγωνιστικά λεπτά και για την ακρίβεια ήταν στο παρκέ 16 δευτερόλεπτα περισσότερα από τον Ι Τζέι Λιντέλ. Ο Κεμ Μπιρτς δεν ξέφυγε από τα 20-21 αγωνιστικά λεπτά που θέλει να του προσφέρει ο Βασίλης Σπανούλης ενώ ο Ματ Μόργκαν δεν χρειάστηκε περισσότερα από 23 λεπτά για να σημειώσει ισάριθμους πόντους. Αντιθέτως, ο Νένο Ντιμιτρίγεβιτς χρειάστηκε να παίξει 27 λεπτά λόγω της απουσίας του Στέφαν Γιόβιτς.

Κατά τον Ματ Μόργκαν, ο μήνας Νοέμβρης και ειδικά οι διαδοχικές νίκες… «βοήθησαν όλους μας για να καταλάβουμε ποιοι είμαστε σαν ομάδα. Ο καθένας είναι αφοσιωμένος στο να κερδίζουμε παιχνίδια έχοντας την πολυτέλεια ανάδειξης διαφορετικών πρωταγωνιστών ανά αγώνα. Μην ξεχνάμε όμως ότι δεν έχουμε πετύχει κάτι ιδιαίτερο. Η σεζόν είναι μεγάλη και είναι απαραίτητο να έχουμε υγεία αλλά και να μείνουμε συνεπείς σ’ αυτό που κάνουμε».

Με 18.8 πόντους ανά αγώνα, ο Αμερικανός γκαρντ ήταν ο πρώτος σκόρερ του Άρη στους έξι αγώνες που έγιναν τον Νοεμβριο και ο ένας εκ των πέντε με διψήφιο αριθμό πόντων στην ίδια σειρά παιχνιδιών. Ντιμιτρίγεβιτς (14.5), Ρόμπινσον Ερλ (12.5), Μοκόκα (12) και Λιντέλ (10.7) είναι οι υπόλοιποι. Γι’ αυτό εξάλλου αναφέρθηκε στην πολυφωνία στην επίθεση μέσα από την οποία υπάρχουν οι προϋποθέσεις ανάδειξης διαφορετικού πρωταγωνιστή ανά παιχνίδι…