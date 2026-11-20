Ο Άρης έχει αρκετούς παίκτες που θα ζήσουν για πρώτη φορά το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, αλλά έχουν παραστάσεις από σπουδαία παιχνίδια.

Η μύηση στις ιδιαιτερότητες του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και της κατάστασης που θα χρειαστεί να διαχειριστεί συνολικά ο Άρης είναι εντός της προετοιμασίας των «κίτρινων» ενόψει του αγώνα (21/11, 17:30) με τον ΠΑΟΚ. Προφανώς οι παίκτες του Άρη έχουν παραστάσεις από μεγάλα παιχνίδια. Ο Κεμ Μπιρτς έχει κατακτήσει ένα σωρό τίτλους στην καριέρα του προεξέχοντος της Euroleague. Ο Ματ Μόργκαν έχει παίξει τελικούς εγχώριων Πρωταθλημάτων καθώς τόσο ο Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς όσο και ο Άνταμ Μοκόκα έχουν αναδειχθεί MVP σε τελικούς ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Πιο… ξένοι στην κατάσταση που θα συναντήσουν αύριο είναι οι Τζερεμάια Ρόμπινσον Ερλ και Ι Τζέι Λιντέλ καθώς αμφότεροι διανύουν την παρθενική παρουσία τους σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ωστόσο, παίκτες όπως οι Βασίλης Τολιόπουλος, Λευτέρης Μποχωρίδης αλλά και τα αδέρφια Αντετοκούνμπο που γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες των ελληνικών ντέρμπι και δη αυτών της Θεσσαλονίκης προφανώς είναι μεταξύ των προσώπων που προετοιμάζουν τους «νέους».

«Περιμένουμε μια μεγάλη μάχη, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι’ αυτή και στην πραγματικότητα έχουμε προετοιμαστεί από την αρχή της σεζόν για τέτοια παιχνίδια που θέλουμε να παίζουμε. Ξέρουμε ότι δεν είναι απλά μπάσκετ αλλά κάτι παραπάνω. Απαιτεί να θυσιάσεις το κορμί σου, να είσαι σκληρός πνευματικά και να μην τα παρατήσεις σε κανένα σημείο αλλά να είναι ενωμένος με τους συμπαίκτες σου», είπε ο Άνταμ Μοκόκα ο οποίος πέρυσι αναδείχθηκε MVP των τελικών του Eurocup στην κατάκτηση του τροπαίου από την Μπουργκ.

«Ξέρουμε την ατμόσφαιρα που θα αντιμετωπίσουμε. Πνευματικά, είναι αναγκαία η ετοιμότητα όπως πρέπει να είμαστε σκληροί τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Και κυρίως, ενωμένοι σαν ομάδα», συμπλήρωσε ο Ματ Μόργκαν. Εν τέλει, βασικό ζητούμενο για τον Άρη είναι παρουσιάσει την αγωνιστική εικόνα που εμφανίζει όλο τον Νοέμβριο κι αυτό απαιτεί την πνευματική δύναμη αλλά και την λειτουργία ως ομάδα.