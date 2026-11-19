Η ΚΑΕ Άρης αποφάσισε να διατηρήσει την γιγαντοθόνη στο Αλεξάνδρειο και προσκάλεσε τους φίλους της ομάδας για να δουν όλοι μαζί το ντέρμπι (21/11) με τον ΠΑΟΚ.

Με ανάρτησή της στον λογαριασμό της ΚΑΕ Άρης στα Social Media η τελευταία κάλεσε τους φίλους της ομάδας να δουν όλοι μαζί το παραδοσιακό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης αναφέροντας ότι… «ο αγώνας ΠΑΟΚ – ΑΡΗΣ είναι προ των πυλών (Σάββατο 21/11, 17:30) και η ΚΑΕ ΑΡΗΣ δίνει την ευκαιρία στους φίλους της ομάδας να το παρακολουθήσουν μαζί!

Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από γιγαντοοθόνη στον περιβάλλοντα χώρου του Αλεξανδρείου Μελάθρου. Οι φίλοι του ΑΡΗ θα μπορούν να προσέρχονται από τις 16:30 ώστε να παρακολουθήσουν ζωντανά την αναμέτρηση στον χώρο ο οποίος πριν τα εντός έδρας ματς φιλοξενεί τη Fan Zone».