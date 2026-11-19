Ο Νίκος Καρφής γράφει για την αλύγιστη ΑΕΚ των ανατροπών, τον άρχοντα του BCL την τελευταία διετία και για τη νίκη που απαιτείται να αποτελέσει εφαλτήριο για τη συνέχεια.

Στο ημίχρονο όλα έδειχναν... μαύρα για την ΑΕΚ στη SUNEL Arena. Το παιχνίδι βάδιζε ακριβώς όπως εκείνο με την Αντβέρπ και η 2η ήττα στο BCL ήταν στον... ορίζοντα. Αν βάλει κανείς στο μυαλό του και τις εμφανίσεις της Ένωσης στο πρωτάθλημα το τελευταίο διάστημα (με εξαίρεση τον Παναθηναϊκό), το σκηνικό έμοιαζε να προδιαγράφεται δύσκολο.

Όμως στο BCL κανείς δεν πρέπει να ξεγράψει την Ένωση. Η Βασίλισσα των ανατροπών το έκανε ξανα, το έκανε για άλλη μια φορά τα τελευταία χρόνια για να πάρει μια τεράστια νίκη, επιστρέφοντας από το -25 (μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία του BCL).

Όταν έχεις έναν παιχταρά που πάντα βγαίνει μπροστά στα δύσκολα σαν τον Μπάρτλεϊ, έναν πύργο στη ρακέτα που δεν σταματά να πολεμά σαν τον Τζόζεφ και την προσωπικότητα μαζί με την clutch mentality του Λαρεντζάκη, όλα είναι πιο εύκολα.

Η Βασίλισσα των ανατροπών

ABSOLUTE AEK 👑 #BASKETBALLCL | @AEKBCGR https://t.co/hO0WzH8VvL November 18, 2026

To ΒCL δεν έχει κολλήσει το παρατσούκλι «ComebAEK» στην ΑΕΚ, αφού εκεί όπου όλα δείχνουν χαμένα, η Ένωση επιστρέφει και παίρνει ματς που έδειχναν χαμένα. Πέρυσι το έκανε με την Τόφας, με την Καρδίτσα, απέναντι στην Άλμπα.

Πρόπερσι ήθελε νίκη με 20+ πόντους για να είναι πρώτη στον όμιλο και να προκριθεί απευθείας στη φάση των 16. Όχι μόνο τα... κατάφερε και επικράτησε με 96-65, αλλά... τρομοκράτησε την αντίπαλο της με το παιχνίδι της. Το ημίχρονο ήταν 50-19 κόντρα στη Βόννη.

Κόντρα στη Μπανταλόνα το φινάλε του ημιχρόνου βρήκε τους Ισπανούς στο +13 (34-47). Αλλά η ΑΕΚ στο τέλος μίλησε πάλι. Ανατροπή και στο καθοριστικό Game 3 με τους Ισπανούς πέρυσι. Για να μπει το... κερασάκι στην τούρτα φέτος με Σαλόν και Σομπατέλι.

Την ΑΕΚ δεν θα πρέπει να την ξεγράψεις ποτέ στο BCL γιατί μοιάζει με Λερναία Ύδρα.

Στο πρώτο ημίχρονο δεν πήγαινε τίποτα καλά. Η Σομπατέλι είχε 57 πόντους και προηγήθηκε ακόμα και με 25 πόντους διαφορά. Σχεδόν σε κάθε επίθεση των Ούγγρων έτρωγε καλάθι, ενώ οι περισσότερες επιθέσεις της ήταν κακές και δίχως μυαλό. Την είχε κυριεύσει το άγχος. Η Σομπατέλι ένιωθε άνετα και σούταρε με 7/11 τρίποντα.

Το ξεκίνημα του ματς και το πρώτο ημίχρονο θύμισε έντονα τις πρώτες περιόδους με τη Δόξα Λευκάδας. Μια ΑΕΚ δίχως ενέργεια και δίχως ιδέες, απλά να είναι πίσω από τις... εξελίξεις στο ματς.

Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο βγήκε μια άλλη ΑΕΚ στο γήπεδο. Μεταμορφωμένη προς το καλύτερο. Να παλεύει για την κάθε μπάλα, να τρέχει με τρέλα στον αιφνιδιασμό, να βγάζει όμορφες συνεργασίες.

Ο κόσμος μπήκε στην... εξίσωση στο κατάλληλο σημείο, οι παίκτες το πίστεψαν και το ματσάκι γύρισε. Η Σομπατέλι πλέον ένιωθε άβολα σε κάθε κατοχή με τον Μπάρτλεϊ και τον Τζόζεφ να κάνουν πάρτι για να έρθει ο Λάρυ και να της δώσει την... χαριστική βολή.

Και μια μεγάλη νίκη και για τον Σάκοτα που δεν σταμάτησε να πιστεύει και να ωρύεται ακόμα και όταν το ματς έφτασε στους 25 πόντους.

Ο Bασιλιάς του BCL είναι ασταμάτητος

Η Βασίλισσα έχει τον δικό της Βασιλιά και δεν είναι άλλος από τον Φρανκ Μπάρτλεϊ. Ήταν αυτοκρατορικός, άρχοντας στο ματς, κράτησε ζωντανή την Ένωση στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο έδειξε πως δεν θα αφήσει την ομάδα να χάσει.

Τεράστιος παίκτης, μεγάλη καρδιά, σπουδαία προσωπικότητα. Κουβάλησε την ομάδα στις... πλάτες του και έδειξε για ποιο λόγο βγήκε πέρυσι ΜVP του BCL. Είναι σπουδαία κλάση παίκτη.

Είχε 35 πόντους με 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Αλλά το σημαντικότερο ήταν πως κράτησε τη σπίθα για την ΑΕΚ σε όλο το ματς. Εμφάνιση καριέρας! Στα κρίσιμα πάντα θες έναν Μπάρτλεϊ στην ομάδα. Eίναι ο κορυφαίος σκόρερ του BCL μετά από τα πρώτα 20 ματς στην ιστορία, αφού έχει 391 πόντους και ο Πάντερ μετρά 387. Άλλος ένας παίκτης που έγραψε ιστορία με την Ένωση.

Θα ήταν άδικο να αφήσω εκτός τον άνθρωπο που παλεύει μόνος του στη ρακέτα της Ένωσης εδώ και καιρό λόγω των τραυματισμών των ψηλών της ομάδας.

Ο Τζόζεφ ήταν συγκινητικός και είχε 26 με 6 ριμπάουντ και σπουδαίες συνεργασίες με τον μαέστρο Ερτέλ που τελείωσε με 10 ασίστ.

Cobra style και vocal leader

LARENTZAKIS FOR THE WIIIIIIN AJSHDAHGDSAKDHJASJDHASD #BASKETBALLCL | @AEKBCGR https://t.co/ZMXjbkTWge — Basketball Champions League (@BasketballCL) November 18, 2026

Όταν ένα ματς κρίνεται στην τελευταία κατοχή, είσαι τυχερός όταν έχεις στο ρόστερ σου τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη. Έναν άνοιωθο, τρελό τύπο που το λέει η ψυχούλα του και δεν φοβάται ποτέ και για κανένα λόγο.

Ο Λαρεντζάκης έβαλε το καλάθι που έδωσε στην ΑΕΚ το ματς και χάρισε στην ομάδα μια νίκη ελπίδας για την δύσκολη συνέχεια. Αλλά αν οι περισσότεροι σταθούν σε αυτό θα δουν το δέντρο και θα χάσουν το δάσος.

Ο Λάρυ νιώθει την ευθύνη να βγει μπροστά για την ομάδα, να την ξυπνήσει, να δώσει δύναμη σε κάθε παίκτη στο παρκέ. Στο ματς έβγαλε λυσσασμένες άμυνες, πήρε επιθετικά φάουλ, δεν άφησε σε ησυχία συμπαίκτες και αντιπάλους.

Και μίλησε σαν ηγέτης στα αποδυτήρια κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου, κάνει το ίδιο όταν νιώθει την ανάγκη σε timeout, μέσα στα ματς, σε προπονήσεις. Είναι ο άνθρωπος που έχει ανάγκη ο Σάκοτα εντός παρκέ.

Κάτι σαν vocal leader της ΑΕΚ, κάτι σαν τον... Ντρέιμοντ Γκριν της ΑΕΚ στον τρόπο που κατευθύνει τους συμπαίκτες του και τους δίνει δύναμη. Για να δει κάποιος τη συνεισφορά του Λάρυ σε αυτό το πολύ δύσκολο σημείο της σεζόν, θα πρέπει να κοιτάξει πέρα από τα στατιστικά.

Το σουτ του μακάρι να αποτελέσει το turning point. Το είχε ανάγκη η ΑΕΚ με τα όσα περνάει από το ξεκίνημα της σεζόν. Μια νίκη που αν ερμηνευτεί σωστά θα αποτελέσει... καύσιμο και φλόγα για την πολύ δύσκολη συνέχεια.

Ήταν μια... ανάσα για όλο τον οργανισμό και ο Λαρεντζάκης μίλησε σαν πραγματικός ηγέτης!

ΥΓ: Όμορφη κίνηση του Σάκοτα να ξεκινήσει βασικό τον Χαρτώνα. Ένα μεγάλο ταλέντο που πρέπει να πάρει ευκαιρίες από την ΑΕΚ.

ΥΓ 1: Χρειάζεται περισσότερο κόσμο η ΑΕΚ στο γήπεδο. Οι παίκτες, ο Σάκοτα, όλοι έχουν ανάγκη τους φίλους της Ένωσης σε αυτή την πολύ δύσκολη και απαιτητική σεζόν. Όσοι πήγαν έδωσαν πνοή στο δεύτερο ημίχρονο και... έσπρωξαν την ομάδα, τη βοήθησαν. Αλλά άλλο να έχεις 1.500 άτομα και άλλο 5-6.000. Ελπίζω να το καταλάβουν όλοι αυτό.