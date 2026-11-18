Ο Ντράγκαν Σάκοτα έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί της Φάλκο με σπουδαία ανατροπή.

Η ΑΕΚ επέστρεψε από την... κόλαση αφού βρέθηκε να χάνει με 25 πόντους, αλλά τελικά επικράτησε με 90-89 της Σομπατέλι, με τον Μπάρτλεϊ να κάνει... παπάδες και τον Λαρεντζάκη να βάζει το σουτ νίκης.

Μετά το τέλος ο Ντράγκαν Σάκοτα στάθηκε στην καρδιά των παικτών του και τον χαρακτήρα που έβγαλαν για να έρθει η 3η νίκη στο BCL.

«Ειχαμε έναν στόχο, μόνο να κερδίσουμε. Συγχαρητήρια στα παιδιά, μια δύσκολη νίκη, μια νίκη με καρδιά. Είχαμε προβλήματα, με τρεις παίκτες και δύο παιδιά από τις ακαδημίες κάναμε προπόνηση τη Δευτέρα. Παλέψαμε, παίξαμε με καρδιά, δείξαμε χαρακτήρα και πήραμε το δώρο από το Θεο επειδή παλέψαμε», ανέφερε ο Σάλε.