Δείτε τα highlights από τη μεγάλη νίκη του Άρη επί του Ολυμπιακού.

Εντυπωσιακή εμφάνιση από τον Άρη, που «σταμάτησε» το αήττητο του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα. Φιλοξένησε τους Πειραιώτες για την 7η αγωνιστική της GBL και πήρε τη μεγάλη νίκη με 100-78.