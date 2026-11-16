Παπαδογιάννης στο Gazz Floor by Novibet: «Το ηρωικό μπάσκετ δεν ταιριάζει στον Ολυμπιακό»
Ο Νίκος Παπαδογιάννης τοποθετήθηκε στην εκπομπή Gazz Floor by Novibet σε σχέση με την εμφάνιση του Ολυμπιακού απέναντι στον Άρη στον αγώνα της Κυριακής (15/11) για την GBL.
Συγκεκριμένα τόνισε πως: «Το είπε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά από νίκη μάλιστα. Το ηρωικό μπάσκετ δεν ταιριάζει σε αυτή την ομάδα. Δίνει πρόσκαιρες λύσεις, όμως αφαιρεί από τον Ολυμπιακό όσα τον κάνουν καλή ομάδα» ενώ προσέθεσε: «Βέβαια ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν έχει την πολυτέλεια να επιλέγει τι θα παίξει και πως θα το παίξει, ειδικά στην Ελλάδα γιατί έχει μείνει με 8 παίκτες, ή και με 7 αν θέλετε, γιατί δεν ξέρουμε και ο Παπανικολάου αν θα έπαιζε υπό άλλες συνθήκες. Η επιστροφή του Ντόρσεϊ και ενδεχομένως η ενίσχυση να δώσουν κάποιες αναπνοές, όμως ο Ολυμπιακός μένει πίσω».
Δείτε αναλυτικά το απόσπασμα στο Gazz Floor by Novibet:
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