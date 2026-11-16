Ο αριθμός είναι εκκωφαντικά υψηλός και καταδεικνύει το σύνολο των πόντων που εξασφάλισε ο Άρης απέναντι σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό μέσα από τα λάθη και τον αιφνιδιασμό.

Η απόφαση διατήρησης της ίδιας αγωνιστικής φιλοσοφίας ανεξαρτήτως αντιπάλου εμπεριέχει ρίσκο. Ειδικά απέναντι σε ομάδες με αδιαμφισβήτητη ποιότητα και με ικανότητα στην αξιοποίηση των χώρων που υποχρεωτικά αφήνει μια… ανοιχτή άμυνα. Από την άλλη πλευρά, είναι μια διαδικασία στην οποία είναι υποχρεωμένη να υποβληθεί μια ομάδα όταν έχει αποφασίσει α) να έχει τον ίδιο προπονητή για πολλά χρόνια και β) να υπηρετήσει το αγωνιστικό μοντέλο που τον πρεσβεύει. Ο Βασίλης Σπανούλης δεν είναι απλά υποστηρικτής αυτού του μοντέλου της ασφυκτικής πίεσης από τα (περίπου) 15-20 μέτρα από το καλάθι της ομάδας του. Το εφήρμοσε στη Μονακό και τον οδήγησε στον τελικό της Euroleague. Κι όπως είπε μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού. Εκεί ο Κεμ Μπιρτς του στέρησε την κατάκτηση του τίτλου.

Επιστρέφοντας στο σήμερα, η εφαρμογή αυτού του μοντέλου (στον Άρη) απέναντι σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό έμοιαζε με παράτολμη απόφαση. Εκ του αποτελέσματος, της εικόνας αλλά και των αριθμών, αποδείχθηκε ολόσωστη. Το επίπεδο ανταπόκρισης του γκρουπ χαρακτηρίζεται υψηλό αλλά κατά τον Βασίλη Σπανούλη χρίζει βελτίωσης. Εκτιμά επίσης ότι προϊόντος του χρόνου θα αναπτυχθούν εντονότερα οι αυτοματισμοί που θα κάνουν ακόμη πιο αποτελεσματική την ομάδα του. Για παράδειγμα, δεν ήταν στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τον Ολυμπιακό όπου οι Πειραιώτες αξιοποίησαν τους ανοιχτούς χώρους και βρήκαν εύκολους πόντους.

Υπάρχει όμως ένα άλλο στοιχείο το οποίο προκαλεί αίσθηση και αφορά συγκεκριμένες επιδόσεις του Άρη στα δύο παιχνίδια απέναντι στους «αιωνίους» της Αθήνας. Είναι το πρόσημο των 101 πόντων – που εξασφαλίστηκαν από λάθη αντιπάλου αλλά και στον αιφνιδιασμό – στα δύο συγκεκριμένα παιχνίδια. Θεωρητικά, ο Άρης βρήκε το 50% των πόντων του στο ανοιχτό γήπεδο, στην πραγματικότητα όμως κόπιασε αρκετά στην άμυνα για να το καταφέρει αποφεύγοντας τις πολλές κατοχές στο σετ παιχνίδι. Το τελευταίο δεν είναι προϊόν σύμπτωσης αλλά αγωνιστικού στόχου.

Αν κανείς ανατρέξει στις δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλης στα τεστ προετοιμασίας του Σεπτέμβρη και ειδικότερα στην εμφατική νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα στην Κύπρο, είχε αναφερθεί σ’ αυτόν τον τομέα. Ειδικότερα, είχε σταθεί στη διαδικασία που υποβάλλεται μια ομάδα, στον χρόνο που χρειάζεται για να αποκτήσει σωστή επικοινωνία και να αναπτύξει αυτοματισμούς στο σετ παιχνίδι, καταλήγοντας ότι ο μοναδικός τρόπος αποφυγής αρνητικών εκπλήξεων είναι η εξασφάλιση πόντων στο ανοιχτό γήπεδο.

Αντικειμενικά, σε αυτά τα δύο παιχνίδια, ο Άρης από… θύμα έγινε θύτης αφού αυτό (τού) έκαναν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στους αγώνες των περασμένων ετών. Κι αυτό έχει τη σημασία του, όπως κι ένα ακόμη στοιχείο. Στα ίδια παιχνίδια, ο Άρης εκτέλεσε με ακρίβεια έξω από τα 6.75. Το ποσοστό του 46% σε αγώνες τόσο υψηλού επιπέδου δυσκολίας είναι αρκετά υψηλό. Κι αυτό δεν είναι τυχαίο. Συνολικά οι «κίτρινοι» πήραν 54 προσπάθειες από μακρινή απόσταση και το συντριπτικό μέρος αυτών ήταν προϊόν καλής κυκλοφορίας της μπάλας και εξασφάλισης του ελεύθερου σουτ. Προφανώς υπήρξαν και εξαιρέσεις όπως για παράδειγμα το τρίποντο του Βασίλη Τολιόπουλου στα τελειώματα της 3ης περιόδου απέναντι στον Ολυμπιακό.