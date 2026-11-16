Ο Ηρακλής έχει σκοπό την προσθήκη ενός ακόμη γκαρντ καθώς καθυστερεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με την ΚΑΕ να είναι ενοχλημένη από τη στάση ενός μετόχου.

Οι διαδοχικές νίκες επί Μυκόνου και Προμηθέα Πατρών επανέφεραν την ηρεμία στις τάξεις του Ηρακλή καθώς οδήγησαν στη βαθμολογική αναρρίχηση της ομάδας. Μέχρι πρότινος, το βασικό πρόβλημα των «κυανόλευκων» ήταν το περιορισμένο επίπεδο ικανότητάς τους στα τελευταία λεπτά των αγώνων, αυτός ήταν εξάλλου και ο λόγος των ηττών από Περιστέρι και Δόξα Λευκάδας όπου είχαν αποκτήσει ισχυρό πλεονέκτημα αλλά το απώλεσαν.

Αυτός ήταν ένας από τους λόγους της ενίσχυσης που δρομολογήθηκε με την απόκτηση του Τζέικ Φόρεστερ. Ο Αμερικανός σέντερ είχε καλή παρουσία στον αγώνα με τον Προμηθέα Πατρών έχοντας αποτελέσει τη μία από τις (τουλάχιστον) δύο κινήσεις που έχουν σκοπό να κάνουν οι Θεσσαλονικείς. Η δεύτερη αφορά προβλέπει την προσθήκη ενός Έλληνα γκαρντ με σκοπό την απόκτηση βάθους και ποιότητας για τη συνέχεια της σεζόν.

Στο μεταξύ, στην ΚΑΕ Ηρακλής επικρατεί δυσαρέσκεια καθώς παραμένει σε διαδικασία εκκρεμότητας η προκήρυξη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και για την ακρίβεια είναι ενοχλημένοι με τη στάση ενός μετόχου ο οποίος καθυστερεί την όλη διαδικασία. Μάλιστα, σημειώνεται ότι η εισροή χρημάτων μέσω της αύξησης είναι από τις αναγκαίες συνθήκες για την προσθήκη ενός ακόμη παίκτη. Αυτή η καθυστέρηση θέτει εμπόδια στις ομαλές διαδικασίες και στην καθημερινή λειτουργία της ΚΑΕ.