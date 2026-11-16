Όπως όλα δείχνουν ο Λάντερς Νόλεϊ θα αποτελέσει παρελθόν από την ΑΕΚ, αφού δεν έχει πείσει σε καμία περίπτωση με τις εμφανίσεις του τους ανθρώπους της «Ένωσης».

Με την ΑΕΚ να έχει ξεκινήσει άσχημα στο πρωτάθλημα της GBL, με μόλις δυο νίκες σε επτά αναμετρήσεις, και ενόψει τις ιδιαίτερα απαιτητικής συνέχειας σε Ελλάδα και Ευρώπη, οι άνθρωποι της ομάδας κινούνται προς την αναβάθμιση του ρόστερ.



Όπως πρώτο αποκάλυψε το Gazzetta, o 27χρονος φόργουορντ Τζον Μικς είναι πολύ κοντά στο να συνεχίσει την καριέρα του στην «Ένωση».

Η επερχόμενη ενίσχυση αναμένεται να φέρει όμως και αποχωρήσεις, με τον Λάντερς Νόλεϊ να αναμένεται να είναι ο πρώτος που θα πληρώσει το μάρμαρο.

Ο 26χρονος φόργουορντ αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν τις επόμενες ημέρες, καθώς δεν έχει πείσει σε καμία περίπτωση με τις εμφανίσεις του στο παρκέ, αλλά και λόγω εξωαγωνιστικών ζητημάτων.



Η αποχώρηση του θα είχε δρομολογηθεί νωρίτερα, όμως τα πολλά προβλήματα τραυματισμών που ταλανίζουν τους «κιτρινόμαυρους», τον κράτησαν λίγο παραπάνω στο ροτέισον του Ντράγκαν Σάκοτα.



Μέσα στις επόμενες ημέρες, πιθανότατα στη διακοπή του πρωταθλήματος, ο Αμερικανός παίκτης αναμένεται να βρεθεί λύση και να μείνει ελεύθερος από την ΑΕΚ, ενώ έχει ήδη πρόταση να συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδα του εξωτερικού.