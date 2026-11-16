Η ΚΑΕ ΑΕΚ μέσω ανακοίνωσης έκανε γνωστό πως ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στη Φάλκον.

Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για την αναμέτρηση της ΑΕΚ κόντρα στη Φάλκο (18/11, 19:00 LIVE από το Gazzetta).

Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινάνε από 10 ευρώ, με το ματς να είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη (18/11), στη SUNEL Arena.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Η ΑΕΚ BC ανακοινώνει, ότι ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων για την αναμέτρηση της Ομάδας μας με αντίπαλο τη Σζομπαθέλι Φάλκο.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στη SUNEL Arena, την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 19:00, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας του BCL.

Εκδοτήρια ανοικτά δεν θα υπάρχουν την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα.

– Η αγορά των εισιτηρίων γίνεται με χρέωση όλων των καρτών Visa και Mastercard (προπληρωμένες, χρεωστικές, πιστωτικές).

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: Από 10 ευρώ.

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