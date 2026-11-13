Η ΑΕΚ βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του φόργουορντ Τζον Μικς σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta.

H Ένωση έχει χτυπηθεί φέτος από πολλούς τραυματισμούς και αυτή τη στιγμή στα πιτς είναι οι Μπράουν, Φίζελ, Σκορδίλης και Λεκαβίτσιους, με τους Φλιώνη και Ερτέλ να παίρνουν μέρος στην προπόνηση της Πέμπτης.

Η ΑΕΚ δεν σταματά να σαρώνει την αγορά για την ενίσχυση της και σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, βρίσκεται κοντά στο να κάνει δικό της τον φόργουορντ, Τζον Μικς.

Eξαιρετικός σουτέρ

Αγωνίζεται στη θέση του small forward ενώ μπορεί να δώσει λύσεις και στο «4». Ξεχωρίζει για το εξαιρετικό του σουτ. Tην αγωνιστική περίοδο 2025-26 αγωνίστηκε στη Γαλατάσαραϊ, ενώ τη σεζόν που διανύουμε μετρά 18. 3 πόντους με 4.7 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ στην Μερκεζεφέντι, σουτάροντας με 41% στα τρίποντα.

Η Βασίλισσα ψάχνει έναν παίκτη που μπορεί να της δώσει λύσεις με το σουτ του και ο Μικς είναι ακριβώς αυτή η περίπτωση. Ο 27χρονος Αμερικανός έχει buyout με την τουρκική ομάδα.

Στο NCAA έχει αγωνιστεί σε Buckneil και Charleston, ενώ έχει περάσει και από ομάδες του Πουέρτο Ρίκο. Τη σεζόν 2024-25 αγωνίστηκε στο Ισραήλ με την Μπνέι Ερζλίγια με 15.7 πόντους και 43% τρίποντο πριν πάρει τον δρόμο για Τουρκία για τις Γαλατάσαραι και Μερκεζεφέντι.

Σε όλη την του καριέρα είχε τρομερά ποσοστά ευστοχίας στο τρίποντο, κάτι που μετρά στην αξιολόγηση που έκανε η Ένωση για τον παίκτη.