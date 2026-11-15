Ο Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς ήταν ο MVP του αγώνα στην επιβλητική νίκη επί του Ολυμπιακού και μετά το παιχνίδι μίλησε για τον Βασίλη Σπανούλη.

Ο Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς βίωσε δύο διαφορετικά ημίχρονα ως προς τις αγωνιστικές συνήθειές του. Στο πρώτο, ο Ολυμπιακός περιόρισε τη δημιουργία του, για την ακρίβεια ήταν σαφέστατη η συγκέντρωση των Πειραιωτών στο να του κόψουν τις πάσες που συνηθίζει. Αυτό άλλαξε στο δεύτερο και ειδικά στο τρίτο δεκάλεπτο καθώς ήταν αυτός που άλλαξε τη ροή του αγώνα και σφράγισε τη νίκη της ομάδας του. Με απολογισμό 11 πόντους και τέσσερις τελικές πάσες ουσιαστικά ήταν «υπεύθυνος» για τους 20 από τους 29 πόντους που σημείωσαν οι «κίτρινοι» σ’ αυτό το διάστημα. «Ελπίζω να δικαίωσα τον κόουτς», είπε.

Δεν ήταν όμως μόνο οι αριθμοί όσο η ταχύτητα σκέψης και δημιουργίας που χαρακτήρισε τον Ντιμιτρίγεβιτς στο δεύτερο ημίχρονο. Ο ρυθμός που έδωσε στην ομάδα του, ουσιαστικά άνοιξε την άμυνα του Ολυμπιακού. Ο ίδιος δεν έκρυψε τη χαρά του μετά το παιχνίδι. «Κερδίσαμε μια ομάδα που κατέκτησε το Πρωτάθλημα Ευρώπης αλλά είναι ακόμη μια νίκη και μην ξεχνάμε ότι είμαστε στον Νοέμβριο. Οκ, είμαστε χαρούμενοι παίζοντας το μπάσκετ που θέλουμε αλλά πρέπει να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο».

Ο διεθνής γκαρντ ρωτήθηκε για τις διαδοχικές 100αρες της ομάδας του και την παραγωγικότητα που τη χαρακτηρίζει στην επίθεση. «Έχουμε συγκεκριμένο στιλ παιχνιδιού κι αυτό προσπαθήσαμε να παίξουμε. Σήμερα, στο δεύτερο ημίχρονο ένιωσα καλά, βρήκα χώρους αλλά και ελεύθερα σουτ αλλά το σημαντικότερο ήταν ότι η ομάδα έπαιξε έτσι όπως ήθελε και πήραμε μια νίκη.