Άρης - Ολυμπιακός: Αποθέωση για Σπανούλη και παίκτες
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Ο Βασίλης Σπανούλης γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους του Άρη και απάντησε με υψωμένες μπουνιές καθώς πήγαινε στ’ αποδυτήρια έπειτα από την επιβλητική νίκη επί του Ολυμπιακού.
Ο Άρης ήταν κυριαρχικός απέναντι στους Πειραιώτες και με την τελευταία κόρνα της γραμματείας, αφού χαιρέτισε όλους τους παίκτες αλλά και το σταφ του Ολυμπιακού, ο Βασίλης Σπανούλης κατευθύνθηκε προς τα αποδυτήρια για την πρώτη ομιλία στους παίκτες του Άρη.
Πηγαίνοντας προς τη φυσούνα, ο 44χρονος τεχνικός αποθεώθηκε από τους φίλους της ομάδας και ανταπάντησε υψώνοντας τις γροθιές του. Ακολούθησε η αποθέωση των παικτών.
@Photo credits: eurokinissi
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