Ο Βασίλης Σπανούλης γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους του Άρη και απάντησε με υψωμένες μπουνιές καθώς πήγαινε στ’ αποδυτήρια έπειτα από την επιβλητική νίκη επί του Ολυμπιακού.

Ο Άρης ήταν κυριαρχικός απέναντι στους Πειραιώτες και με την τελευταία κόρνα της γραμματείας, αφού χαιρέτισε όλους τους παίκτες αλλά και το σταφ του Ολυμπιακού, ο Βασίλης Σπανούλης κατευθύνθηκε προς τα αποδυτήρια για την πρώτη ομιλία στους παίκτες του Άρη.

Πηγαίνοντας προς τη φυσούνα, ο 44χρονος τεχνικός αποθεώθηκε από τους φίλους της ομάδας και ανταπάντησε υψώνοντας τις γροθιές του. Ακολούθησε η αποθέωση των παικτών.