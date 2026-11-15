Πριν από επτά χρόνια και πιο συγκεκριμένα τη σεζόν 2018-19 το Περιστέρι ήταν η τελευταία ομάδα στην GBL που είχε κερδίσει την ίδια σεζόν, τόσο τον Ολυμπιακό όσο και τον Παναθηναϊκό.

Ο Άρης έφτασε σε μια εύκολη επικράτηση απέναντι στον Ολυμπιακό με 100-78 και κατάφερε να γίνει η πρώτη ομάδα ύστερα από εννέα χρόνια που καταφέρνει να κερδίσει και τους δύο «αιώνιους» μέσα σε μια σεζόν και δη στην regular season.

Η αμέσως προηγούμενη που το είχε καταφέρει ήταν το Περιστέρι του Αργύρη Πεδουλάκη την σεζόν 2018-19 και μάλιστα μέσα σε διάστημα 10 ημερών

! Αρχικά είχε επικρατήσει με 80-72 του Παναθηναϊκού (Γκρέι 27π., Μπέντιλ 21π. - Τόμας 15π., Μάνγκφορντ 12π.) στις 31 Μαρτίου 2019, ενώ 10 ημέρες αργότερα και πιο συγκεκριμένα στις 10 Απριλίου 2019 σειρά είχε πάρει ο Ολυμπιακός για το 81-76 (Μπέντιλ 15π., Βασιλόπουλος 11π. - Πρίντεζης 17π., Γουέμπερ 13π.).

Πριν από το Περιστέρι πρέπει να γυρίσουμε τη σεζόν 2004-05, όταν τρεις ομάδες είχαν καταφέρει να κερδίσουν από δύο φορές τους «αιώνιους».

Συγκεκριμένα ήταν η Ολύμπια Λάρισας του Βαγγέλη Αλεξανδρή με 81-71 τον Ολυμπιακό (Μπένερμαν 17π., Γκραντ 17π. – Πέρι 12π., Βούκσεβιτς 12) και με 82-79 τον Παναθηναϊκό (Νάκιτς 27, Μπένερμαν 11 – Λάκοβιτς και Φέμερλινγκ 13), ο Ηρακλής με 90-86 τον Ολυμπιακό (Ηλιάδης 25, Παυλίδης 22 – Αγαδάκος 20, Όβτσινα 16) και με 80-73 τον Παναθηναϊκό (Χάμιλτον 20, Τζόρτζεβιτς 12 – Στσεπάνοβιτς 19, Τσαρτσαρής 17) όπως επίσης και το Μαρούσι με 80-69 τον Ολυμπιακό (Σέκουλιτς 16, Σπανούλης 14 – Πέρι 20, Γκόρενς 16) και με 75-55 τον Παναθηναϊκό (Σμίλιανιτς 15, Σπανούλης 13 - Μπάξτερ 18, Κουτλουάι 9).