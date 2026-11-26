Ο Στέφανος Μακρής αναλύει με την βοήθεια του Hudl Instat την νίκη του Ολυμπιακού επί της Χάποελ Τελ Αβίβ. Ο μαγικός Τζόζεφ, που έκανε την αρχή, ο δημιουργός Φουρνιέ και ο σταθερός Βεζένκοβ.

Ο χτυπημένος από απουσίες Ολυμπιακός έδειξε τα δόντια του κόντρα (και) στην Χάποελ Τελ Αβίβ, διέλυσε με 104-79 την Ισραηλινή ομάδα και παρέμεινε στην κορυφή της EuroLeague με ρεκόρ 11-3.

Το Gazzetta αναλύει με την βοήθεια του Hudl Instat την νίκη των Πειραιωτών.

Ο Τζόζεφ έκανε την αρχή

Με τον Μίλερ-ΜακΙντάιρ να τίθεται εκτός ματς μόλις μερικές ώρες πριν από το τζάμπολ του αγώνα, ο Ολυμπιακός βρέθηκε με μοναδικό καθαρό πόιντ γκαρντ στο ρόστερ τον Κόρι Τζόζεφ. Ήταν λογικό να υπάρχει μία ανησυχία δεδομένης της ηλικίας του (35 χρονών) και των πολλών γκαρντ της Χάποελ, που θα μπορούσαν να του ασκήσουν πίεση. Ο Καναδός φρόντισε όμως από νωρίς να δείξει τις προθέσεις του, σημειώνοντας 14 πόντους στην πρώτη περίοδο, τιμωρώντας την επιλογή της Χάποελ να τον αφήνει ελεύθερο στην περιφέρεια.

Το τέλος του αγώνα βρήκε τον Τζόζεφ να έχει 27 πόντους με 5/7 δίποντα, 5/6 τρίποντα, 2/2 βολές και 3 ασίστ (που έδωσαν 8 πόντους στον Ολυμπιακό), αλλά και το απίθανο +32 στο σύστημα +/- σε 38 λεπτά συμμετοχής! Κοινώς, στα μόλις 2 λεπτά (2 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα για την ακρίβεια) που έκατσε στον πάγκο, ο Ολυμπιακός ήταν στο -7!

Ο οίστρος του Τζόζεφ άνοιξε το γήπεδο για τους υπόλοιπους. Ο Ολυμπιακός είχε ανάγκη από έναν τρίτο πόλο εκτέλεσης κόντρα στην Χάποελ, ώστε να μην τραβήξουν όλο το κουπί στην επίθεση οι Φουρνιέ-Βεζένκοβ. Και, με τον Τζόζεφ να δίνει το σύνθημα, στην συνέχεια ήρθε η σειρά των δύο σταρ των Πειραιωτών να αναλάβουν δράση.

Οι 48 πόντοι του Φουρνιέ, τα off screen plays του και ο Βεζένκοβ

Η Χάποελ είχε αποφασίσει να βγάλει εκτός ματς τον Βεζένκοβ, έχοντας διαρκώς έναν παίκτη πάνω του. Ο Ολυμπιακός, όμως, προσαρμόστηκε. Είδε αρχικά τον Τζόζεφ να τον κουβαλάει στην επίθεση εκτελεστικά. Την ίδια στιγμή, όμως, ο Εβάν Φουρνιέ έμελλε να πραγματοποιήσει μία από τις πιο γεμάτες εμφανίσεις του με τα “ερυθρόλευκα”.

Ο Γάλλος αρχικά δεν είχε ρυθμό εκτελεστικά, οπότε δημιουργούσε για τους συμπαίκτες του μέχρι να βρει πατήματα. Όταν έγινε και αυτό, το παιχνίδι ξέφυγε, με τον άλλοτε NBAερ να τελειώνει το ματς με 23 πόντους (5/7 δίποντα, 2/9 τρίποντα, 7/8 βολές) και 11 ασίστ - που έδωσαν άλλους 25 πόντους στον Ολυμπιακό - σε 32 λεπτά συμμετοχής. Ο Γάλλος, δηλαδή, ήταν υπεύθυνος (άμεσα ή έμμεσα) για 48 από τους 104 πόντους της ομάδας του!

Ο Φουρνιέ δημιουργούσε - και εκτελούσε - σε κατάσταση Pick and Roll. Αυτό που τον κάνει ξεχωριστό, όμως, είναι το ότι έχει την ικανότητα να απασχολεί με τέτοιο τρόπο την αντίπαλη άμυνα όταν παίζει μακριά από την μπάλα και να δημιουργεί τέτοιο πανικό όταν βγαίνει από σκριν, που αυτό του δίνει ευκαιρίες να δημιουργεί ακόμα και σε αυτό το πλαίσιο, μοιάζοντας σαν να παίζει Pick and Roll. Ιδού ένα παράδειγμα:

Ο Νετζήπογλου έχει την μπάλα. Ο Φουρνιέ βγαίνει από το σκριν του Τζόουνς και ο Νετζήπογλου τού πασάρει την μπάλα.

Ο Φουρνιέ παίρνει την μπάλα και ο Οντιάσε κλείνει πάνω του γιατί φοβάται το σουτ του Γάλλου.Ο Φουρνιέ πασάρει με λόμπα στον Τζόουνς.

Ο Τζόουνς καρφώνει την μπάλα.

Λίγο αργότερα, ο Ολυμπιακός έτρεξε ξανά το ίδιο play για τον Φουρνιέ, αλλά με άλλους συμπαίκτες:

Ο Γουόρντ έχει την μπάλα. Ο Φουρνιέ βγαίνει από σκριν και ο Αμερικανός τού πασάρει την μπάλα

Ο Φουρνιέ κάνει curl (πάει προς τα μέσα με ντρίμπλα). Ο Οτούρου κλείνει προς τα μέσα, ο Τζόζεφ πάει στην γωνία, ο Χολ κόβει στο καλάθι.

Με την άμυνα προσαρμοσμένη πάνω του, ο Φουνιέ πασάρει τον Χολ.

Ο Χολ καρφώνει την μπάλα.

Ο Φουρνιέ απασχολεί μία ολόκληρη άμυνα όπου και να βρίσκεται στο παρκέ. Αυτό ανοίγει διαδρόμους για όλους. Την ίδια στιγμή, όμως, ο Γάλλος είναι και καλός πασέρ και αυτό είναι που αλλάζει εντελώς τα δεδομένα.

Κλείνοντας, δεν γινόταν να μην υπάρξει αναφορά και τον Σάσα Βεζένκοβ. Σε ένα ματς που οι Τζόζεφ και Φουρνιέ πήραν τα περισσότερα εύσημα, ο σταρ του Ολυμπιακού έκανε αυτό που ξέρει καλά: Έκανε ζημιές χωρίς να χαραμίσει προσπάθειες, έδωσε λύσεις σε κρίσιμα σημεία. Με την άμυνα της Χάποελ να είναι προσαρμοσμένη πάνω του, ο Βεζένκοβ δεν πίεσε καταστάσεις. Άφησε το ματς να έρθει σε αυτόν και ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 21 πόντους με 6/7 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 0/2 βολές και 6 ριμπάουντ σε 31 λεπτά συμμετοχής.

Ο Βεζένκοβ έχει το σπάνιο χάρισμα να απασχολεί μία ολόκληρη άμυνα και μόνο που βρίσκεται στο παρκέ. Το gravity (βαρύτητα) αλλάζει με αυτόν στο γήπεδο. Όταν, λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει ταυτόχρονα στο παρκέ αυτόν και τον Φουρνιέ, οι αντίπαλες άμυνες πρέπει να διαλέξουν το δηλητήριό τους. Μόνο που πολλές φορές δεν έχει σημασία πώς θα αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό, ειδικά όταν και οι δύο σταρ του Ολυμπιακού είναι σε καλό βράδυ.

Μηχανή παραγωγής νικών

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να μαζεύει ροζ φύλλα αγώνος, παρά τα πολλά προβλήματά του. Είναι μία μηχανή παραγωγής νικών στην κανονική περίοδο περίοδο και το απέδειξε σε ακόμα ένα παιχνίδι, που δεν άφησε τίποτα να τον επηρεάσει, παίζοντας διαστημικό μπάσκετ.

Οι “ερυθρόλευκοι” συνεχίζουν να στέλνουν μηνύματα σε όλη την EuroLeague. Οι Φουρνιέ και Βεζένκοβ κουβαλάνε την ομάδα τους, αλλά την ίδια στιγμή οι Πειραιώτες έχουν και έναν άλλο πρωταγωνιστή σε κάθε ματς. Κόντρα στην Χάποελ ήταν ο Τζόζεφ, κόντρα στην Ρεάλ ο Τζόουνς, κόντρα στην Μπεσίκτας ο Γουόρντ. Σε κάποιο άλλο ματς ίσως είναι ο Μιλουτίνοβ, ο Χολ, ο Παπανικολάου, ο Εντζάι.

Ο Ολυμπιακός έχει φτιάξει την τύχη του μέχρι στιγμής. Ελέγχει την μοίρα του. Το κυριότερο, ωστόσο, ενόψει της ενίσχυσης της ομάδας, είναι ότι έχει κερδίσει χρόνο με όλες αυτές τις νίκες ώστε να μην αγχωθεί αν έρθει κάποιο ντεφορμάρισμα ή κάποιο κακό αποτέλεσμα. Και αυτό είναι που αφαιρεί μέρος της πίεσης.