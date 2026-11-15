Ο Άρης νίκησε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό μέσα στην ίδια σεζόν για πρώτη φορά μετά το 1999-00, επαναλαμβάνοντας ένα ιστορικό επίτευγμα που είχε πετύχει για τελευταία φορά πριν από 26 χρόνια.

Ο Άρης πέτυχε κάτι που είχε να καταφέρει εδώ και 26 χρόνια, καθώς με τις νίκες του απέναντι στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό μέσα στην ίδια αγωνιστική περίοδο φέτος, γύρισε τον χρόνο πίσω στη σεζόν 1999-00!

Οι «κίτρινοι» επικράτησαν του Παναθηναϊκού με 101-91 την 1η Νοεμβρίου και πλέον, μετά την επιτυχία τους απέναντι στους «ερυθρόλευκους» με 100-78 στο Nick Galis Hall, έχουν υποχρεώσει και τους δύο «αιώνιους» σε ήττα στην ίδια σεζόν της GBL.

Η τελευταία φορά που ο Άρης είχε πετύχει κάτι αντίστοιχο ήταν τη σεζόν 1999-00. Μάλιστα, οι δύο αυτές επιτυχίες είχαν καταγραφεί στο πλαίσιο της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος. Δεν ήταν, ωστόσο, μια μεμονωμένη επιτυχία εκείνης της εποχής. Ο Άρης είχε καταφέρει να νικήσει και τους δύο μεγάλους αντιπάλους του ελληνικού μπάσκετ σε τρεις διαδοχικές αγωνιστικές περιόδους: το 1997-98, το 1998-99 και το 1999-00.

Έτσι, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη επιστρέφει σε μια επίδοση που είχε να καταγράψει από το... γύρισμα της χιλιετίας.