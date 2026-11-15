Σ' ένα ιδιαίτερο milestone έφτασαν οι Κώστας Σλούκας και Κέντρικ Ναν χάρη στα τρίποντα που σημείωσαν απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Κολοσσού Ρόδου με 78-73 με τους Κέντρικ Ναν και Κώστα Σλούκα να κάνουν αισθητή την παρουσία τους σε αυτό το ματς.

Ο μεν Αμερικανός γκαρντ είχε 11 πόντους με 1/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο αρχηγός των «πρασίνων» άλλους 6 πόντους με 2/3 τρίποντα και 7 τελικές πάσες.

Με τα εύστοχα τρίποντά τους, έφτασαν σε δύο ξεχωριστά επιτεύγματα όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και η GBL καθώς ο Σλούκας «μέσα από την 314η εμφάνιση του στην GBL έγινε ο 27ος στην ιστορία που έφτασε τα 300 εύστοχα σουτ τριών πόντων (300/752)» ενώ αντίστοιχα ο Κέντρικ Ναν «έφρασε τα 163 εύστοχα τρίποντα και μπήκε στη 10άδα της ιστορικής λίστας τριπόντων του Παναθηναϊκού. Ξεπέρασε τον Νίκο Παππά που είχε 162 και «έπιασε» στη 10η θέση τον Ιωάννη Παπαπέτρου.»

Και επισημάνει η GBL οτι «τα κατάφερε όμως έχοντας 82 λιγότερα παιχνίδια από τον πρώτο και 59 από τον δεύτερο (83 έναντι 165 του Παππά και 142 του Παπαπέτρου)».