Ο Παναθηναϊκός δεν είχε πρόβλημα να κερδίσει άνετα τον Κολοσσό Ρόδου στο «T-Center» για την 7η αγωνιστική της GBL με 78-73 λίγο πριν από την απαιτητική εβδομάδα που έρχεται με την διπλή αγωνιστική στην Euroleague.

Δύο ήταν τα ζητούμενα για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς πριν από το παιχνίδι με τον Κολοσσό Ρόδου για την 7η αγωνιστική της GBL.

Το πρώτο είχε να κάνει με τις ανάσες που έπρεπε να δώσει ενόψει της «διαβολοβδομάδας» που έρχεται στην Euroleague σε Μπολόνια και Κάουνας και το δεύτερο η επανένταξη του Νίκου Ρογκαβόπουλου μετά τον πρόβλημα που τον είχε κρατήσει εκτός δράσης για έναν μήνα.

Και όσον αφορά τα συγκεκριμένα κομμάτια θα μπορεί να νιώθει άνετα καθώς μοίρασε τον χρόνο συμμετοχής, πήρε σκορ και από τους 12 παίκτες, δεν χρειάστηκε μεγάλο ξόδεμα ενέργειας ενώ είδε και τον Έλληνα φόργουορντ να επιστρέφει δυναμικά μετά το πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο.

Το τελικό σκορ θα μπορούσε να πολύ μεγαλύτερο εάν πατούσαν οι πράσινοι το πόδι στο γκάζι ή στο παρκέ υπήρχαν περισσότερη ώρα οι παίκτες από το πρώτο rotation αλλά η διαφορά δεν παίζει κανέναν ρόλο. Άλλωστε είναι πολύ πλασματικό συνολικά με την εικόνα του αγώνα.

Ο Ρογκαβόπουλος ήταν από τους παίκτες που ξεχώρισαν, ο Ναν έκανε ό,τι έπρεπε στα 15 λεπτά που αγωνίστηκε, ο Σλούκας άρχισε να βρίσκει ρυθμό, ενώ ο Καλαϊτζάκης ξεχώρισε για δύο εντυπωσιακά μπλοκ, τα οποία ήταν και οι καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης.

Παναθηναϊκός - Κολοσσός: Ο αγώνας

Τα πρώτα τέσσερα λεπτά ήταν μια… συνέχεια του αγώνα με την Μπαρτσελόνα για τον Παναθηναϊκό καθώς δεν μπορούσε να βρει ρυθμό, με αποτέλεσμα ο Κολοσσός να κρατούσε το προβάδισμα στο σκορ (8-10) έχοντας εκμεταλλευτεί την πράσινη αδράνεια. Μάλιστα ο έξαλλος Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν περίμενε το τηλεοπτικό τάιμ άουτ και όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων ήταν αρκετό για να αφυπνίσει τους παίκτες του. Έκτοτε έτρεξαν επιμέρους 10-2, προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός με 20-12 και ουσιαστικά είχε αρχίσει να βάζει τις βάσεις.

Το δεκάλεπτο έκλεισε στο +11 για το «τριφύλλι» (26-15) έχοντας 6/7 δίποντα, 4/7 τρίποντα και 11 ασίστ για μόλις ένα λάθος, έχοντας πρωταγωνιστήσει οι Σλούκας (6π.-3ασ.), Ναν (5π.-3ασ.) και Μήτογλου (6π.). Μετά την έναρξη της δεύτερης περιόδου η διαφορά ολοένα και αυξανόταν φτάνοντας σε πρώτη φάση στο +16 (36-20 στο 14’) ενώ ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε και με 19 πόντους (41-22) στο 17’. Όμως ένα 11-0 σερί του Κολοσσού (με οκτώ πόντους του Τσιακμά) έριξαν τον δείκτη του σκορ στο +8 (41-33) βάζοντας νέα δεδομένα στο παιχνίδι.

Το ημίχρονο έκλεισε με την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο +10 (45-35) και έχοντας 10/14 δίποντα, 6/13 τρίποντα, 7/9 βολές, 15-2 ριμπάουντ, 16 ασίστ για 4 λάθη ενώ σκόραραν οι εννέα και από τους 12 παίκτες που είχαν χρησιμοποιηθεί. Οι Ροδίτες είχαν αντίστοιχα 8/19 δίποντα, 5/16 τρίποντα, 4/5 βολές, 10-8 ριμπάουντ, αλλά μόλις 6 τελικές πάσες για 3 λάθη.

«Σβηστό» ήταν το παιχνίδι μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου και αυτό διότι ο Παναθηναϊκός δεν ήθελε να πατήσει ιδιαίτερα το γκάζι και να βγάλει έξτρα ενέργεια ενόψει και της διπλής αγωνιστικής με τα δύο παιχνίδια σε Μπολόνια (17/11) και Κάουνας (19/11). Ούτε άνοιγε πολύ η διαφορά αλλά ούτε και μειωνόταν σε απειλητικό βαθμό από τον Κολοσσό. Παρόλα αυτά οι «πράσινοι» κατάφεραν να κλείσουν την 3η περίοδο στο +18 (66-48) ύστερα απ buzzer beater τρίποντο του Μωραϊτη αλλά έχοντας παρουσιάσει πολλές αδυαναμιες στη ρακέτα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Κολοσσός είχε πάρει 17 επιθετικά ριμπάουντ (!) και άλλα τόσα αμυντικά αλλά οι Ροδίτες ήταν πολύ άστοχοι με 36% στα δίποντα και 25% στα τρίποντα. Την ίδια ο Παναθηναϊκός είχε έως το 30’ 12/19 δίποντα, 9/21 τρίποντα, 15/18 βολές, 24-4 ριμπάουντ και 20 ασίστ για 6 λάθη.

Και το σκηνικό παρέμεινε ίδιο και στην τελευταία στροφή του αγώνα. Ο Κολοσσός να μειώνει (66-55 στο 32') και τον Παναθηναϊκό να ελέγχει το παιχνίδι χωρίς να... αγχώνεται και να προβληματίζεται ιδιαίτερα. Ο Ομπράντοβιτς συνέχιζε το rotation και ουσιστικά έκανε όλες τις απαραίτητες προσαρμογές θέλοντας να δοκιμάσει σχήματα και καταστάσεις, δίνοντας παράλληλα και τις ανάσες που ήθελε στους παίκτες του. Όπως και έγινε. Μάλιστα στα τελευταία λεπτά υπήρχε και αμιγώς ελληνική πεντάδα στο παρκέ για τουν Παναθηναϊκό (Μωραϊτης, Καλαϊτζάκης, Ρογκαβόπουλος, Κουζέλογλου, Μήτογλου) σ' ένα παιχνίδι όπου και ο Κολοσσός στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… έλεγξε απόλυτα το παιχνίδι από την αρχή έως και το τέλος, χωρίς να χρειαστεί να πατήσει ιδιαίτερα το πόδι στο γκάζι, έχοντας φτάσει και ως το +19. Έκτοτε πάτησε… φρένο και απλά διατηρούσε χωρίς προβλήματα το προβάδισμα στο σκορ. Και μεγάλο ρόλο έπαιξαν και οι 23 ασίστ για τα μόλις 13 λάθη, εκ των οποίων 16 τελικές πάσες για 4 λάθη στο α’ μέρος.

έλεγξε απόλυτα το παιχνίδι από την αρχή έως και το τέλος, χωρίς να χρειαστεί να πατήσει ιδιαίτερα το πόδι στο γκάζι, έχοντας φτάσει και ως το +19. Έκτοτε πάτησε… φρένο και απλά διατηρούσε χωρίς προβλήματα το προβάδισμα στο σκορ. Και μεγάλο ρόλο έπαιξαν και οι 23 ασίστ για τα μόλις 13 λάθη, εκ των οποίων 16 τελικές πάσες για 4 λάθη στο α’ μέρος. MVP O… Κέντρικ Ναν στο μικρό χρονικό διάστημα που αγωνίστηκε (15:50’) έχοντας 11 πόντους με 3/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Κέντρικ Ναν στο μικρό χρονικό διάστημα που αγωνίστηκε (15:50’) έχοντας 11 πόντους με 3/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ. ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Νίκος Ρογκαβόπουλος (14π.) και Κώστας Σλούκας (6π., 7ασ., 3ριμπ.)

Νίκος Ρογκαβόπουλος (14π.) και Κώστας Σλούκας (6π., 7ασ., 3ριμπ.) ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Μάνιον έδειξε πολύ καλά στοιχεία έχοντα στο σύνολο 11 πόντους και 4 ριμπάουντ.

ο Μάνιον έδειξε πολύ καλά στοιχεία έχοντα στο σύνολο 11 πόντους και 4 ριμπάουντ. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Άπσον ο οποίο έμεινε στο «μηδέν» με 0/2 εντός παιδιά.

ο Άπσον ο οποίο έμεινε στο «μηδέν» με 0/2 εντός παιδιά. ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Τα 17 επιθετικά ριμπάουντ του Κολοσσού.

Τα δεκάλεπτα: 26-15, 45-35, 66-48, 78-73.

PANATHINAIKOS BC AKTOR (Coach: Z. Obradovic | Asst: J. Izquierdo) # PLAYER MIN PTS 2P 3P FT FG% OR DR TR AST TO STL BL PF FD +/- PIR STARTERS 10 K. SLOUKAS (C) * 18:51 6 0/0 2/3 0/0 66.7% 0 3 3 7 0 0 0 1 2 +5 15 44 K. MITOGLOU * 20:50 8 4/7 0/2 0/0 44.4% 0 7 7 0 0 1 0 2 2 -5 11 41 J. HERNANGOMEZ * 19:16 5 0/0 1/2 2/2 50.0% 1 4 5 1 0 0 0 2 3 -1 10 32 I. BONGA * 14:14 7 0/0 2/3 1/2 66.7% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 +19 6 6 D. MORAITIS * 18:37 5 1/1 1/3 0/2 50.0% 0 1 1 4 3 0 0 3 3 -13 3 BENCH 25 K. NUNN 15:51 11 3/4 1/3 2/2 57.1% 1 4 5 5 1 1 0 0 1 +20 18 17 N. ROGAVOPOULOS 22:39 14 3/4 0/4 8/8 37.5% 1 0 1 1 1 1 1 4 -1 +0 12 28 G. YABUSELE 10:28 5 1/1 1/1 0/0 100.0% 0 4 4 1 0 0 0 1 0 +9 10 3 S. FRANCISCO 10:49 7 1/1 0/2 5/5 33.3% 0 0 0 0 1 1 0 0 3 +8 8 11 N. HAYES-DAVIS 13:21 4 0/1 1/1 1/2 50.0% 0 3 3 0 0 1 1 1 1 +15 7 0 P. KALAITZAKIS 18:59 4 2/2 0/3 0/0 40.0% 1 1 2 2 4 1 2 3 2 -13 4 24 G. KOUZELOGLOU 16:05 2 0/3 0/2 2/2 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 3 2 -8 -2 TEAM TOTALS 78 15/24 9/29 21/25 45.3% 6 31 37 23 13 5 4 16 24 - 101