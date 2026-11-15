Δείτε τα highlights από τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου για την 7η αγωνιστική της GBL.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Κολοσσού Ρόδου με 78-73, για την 7η αγωνιστική της GBL.

MVP της αναμέτρησης ο Κέντρικ Ναν στο μικρό χρονικό διάστημα που αγωνίστηκε (15:50’) έχοντας 11 πόντους με 3/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ.