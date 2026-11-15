Χατζηνικόλας στο Gazzetta: «Ιστορική νίκη, θέλουμε να γεμίζει το γήπεδο στη Λευκάδα»

Ο αρχηγός της Δόξας Λευκάδας ELABET μίλησε στο Gazzetta μετά τη μεγάλη νίκη επί της ΑΕΚ με 77-73. Μεταξύ άλλων ο Γιάννης Χατζηνικόλας αναφέρθηκε στην ιστορική σημασία του «διπλού».

Η ΑΕΚ είχε δύσκολο απόγευμα Σαββάτου με αντίπαλο τη Δόξα Λευκάδας ELABET, με τους φιλοξενούμενους να παρουσιάζουν ένα άκρως ανταγωνιστικό πρόσωπο. Μάλιστα, οι φιλοξενούμενοι ώθησαν την «Ένωση» στην 4η σερί ήττα της στη GBL, έχοντας μάλιστα σταθερά το «πάνω χέρι» στην αναμέτρηση, επικρατώντας με 77-73.

Με αυτόν τον τρόπο, το σύνολο του Θοδωρή Τερζή πανηγύρισε ένα σπουδαίο διπλό, το οποίο μεταξύ άλλων ανεβάζει τη νησιωτική ομάδα στο 3-4.

Ο αρχηγός της Δόξας Λευκάδας ELABET, Γιάννης Χατζηνικόλας, μίλησε στο Gazzetta μετά τη σπουδαία εμφάνιση της ομάδας του και μεταξύ άλλων υπογράμμισε ότι ο ίδιος και οι συμπαίκτες του πρέπει να συνεχίσουν με τη σκληρή δουλειά ενώ αναφέρθηκε επίσης στο πόσο πολύ έχει «αγκαλιάσει» η Λευκάδα την προσπάθεια της Δόξας.

«Να χτίσουμε σε αυτήν τη νίκη, μην πάρουν τα μυαλά μας αέρα»

«Είναι μία τεράστια νίκη για εμάς, για τον σύλλογο, για τον οργανισμό. Είναι μία ιστορική νίκη. Θέλαμε φυσικά να την αφιερώσουμε και στον κόουτς μας γιατί πριν από λίγες μέρες έγινε πατέρας. Τώρα όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, είναι μία μεγάλη νίκη στην οποία πρέπει να βασιστούμε και να χτίσουμε, αλλά δεν πρέπει επίσης να πάρουν τα μυαλά μας αέρα. Ο στόχος μας είναι συγκεκριμένος και προχωρήσουμε ενώ είμαστε πλήρως αφοσιωμένοι σε αυτόν».

- Η ΑΕΚ ήταν γνωστό ότι θα έπαιζε έχοντας σοβαρές απουσίες, ωστόσο ένας αγώνας στη SUNEL Arena ποτέ δεν είναι εύκολος. Παρ' όλα αυτά, μπήκατε μέσα και ήδη στο πρώτο πεντάλεπτο ήσασταν μπροστά με 12-5 ενώ πήγατε στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με το σκορ στο 45-37.

«Ο στόχος μας, γνωρίζοντας τις απουσίες της ΑΕΚ, ήταν να έχουμε υψηλό ρυθμό και να τρέξουμε όσο μπορούμε στην επίθεση. Αυτό το καταφέραμε τόσο στο πρώτο δεκάλεπτο όσο και γενικότερα στο πρώτο ημίχρονο. Η ΑΕΚ βέβαια αντίστοιχα είχε μία καλή τρίτη περίοδο, έχοντας επιτεθεί στους αιφνιδιασμούς».

- Εκεί πώς καταφέρατε να κρατηθείτε μπροστά και να γενικότερα να διατηρήσετε το πάνω χέρι στον αγώνα;

«Εκεί μίλησε προφανώς και η ποιότητα των συμπαικτών μου. Μπορέσαμε να κρατήσουμε καθαρό το μυαλό μας, παίξαμε καλή άμυνα ειδικά στον Μπάρτλεϊ και τον Λαρεντζάκη. Αν δεν κάνω λάθος περιορίσαμε και τον Τζόσεφ στο δεύτερο μισό, ο οποίος είχε σημαντικό ρόλο στο πρώτο. Στο τέλος με μεγάλες προσωπικές προσπάθειες του Χάρμον και του Πάρις όπως και τη βοήθεια του Αρσενόπουλου, καταφέραμε να διατηρήσουμε τη διαφορά και να φτάσουμε σε αυτή τη νίκη».

- Αυτή είναι μία σημαντική νίκη στην αρχή ενός ιδιαίτερα απαιτητικού προγράμματος, αρχικά με το Περιστέρι (21/11) και στη συνέχεια με Ολυμπιακό (6/12) και Παναθηναϊκό (20/12). Πόσο εύκολο είναι να διατηρήσετε αυτό το μομέντουμ;

«Επόμενος στόχος είναι το Περιστέρι, εντός έδρας. Αυτήν τη νίκη με την ΑΕΚ πρέπει να την κεφαλαιοποιήσουμε στο επόμενο ματς με το Περιστέρι. Τα παιχνίδια με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό είναι κάπως μακριά. Το ότι κερδίσαμε την ΑΕΚ δε σημαίνει κάτι από μόνο του. Προφανώς θα πάμε να παλέψουμε και για αυτά τα παιχνίδια, αλλά εντάξει, ξέρουμε τις δυνατότητές μας. Κοιτάμε τον αμέσως επόμενο στόχο που είναι στην έδρα μας με το Περιστέρι».

- Μία ακόμη εκτός έδρας νίκη, με δύσκολο αντίπαλο μετά από εκείνη με τη Μύκονο. Αυτές οι νίκες μπορούν να σας δώσουν τη ψυχολογία ώστε να έρθουν και περισσότερες νίκες στη Λευκάδα;

«Τα προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια ήταν δύσκολα. Με τον Προμηθέα χάσαμε στον πόντο, με τον Ηρακλή στην παράταση, με τον Άρη ήταν δύσκολο επίσης. Αυτή η νίκη σίγουρα μας δίνει ψυχολογία. Όπως είπαμε και πριν, προφανώς η ΑΕΚ είχε απουσίες, βέβαια και εμείς είχαμε δύο απουσίες. Ο βασικός μας ψηλός δεν έπαιζε. Το θέμα είναι να χτίσουμε χαρακτήρα, κουλτούρα και να συνεχίσουμε να παίζουμε ενωμένα έτσι ώστε να φτάσουμε πιο γρήγορα στον στόχο μας».

- Είσαι στην ομάδα από την περασμένη σεζόν. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει ο αθλητισμός για τη Λευκάδα. Ως ομάδα, καταλαβαίνετε το πόσο σημαντικό είναι αυτό που κάνετε για τον κόσμο του νησιού και ειδικότερα για τα παιδιά που πλέον μπορούν να αποκτούν «ήρωες» που αγωνίζονται με την τοπική τους ομάδα;

«Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται. Όλο το νησί έχει αγκαλιάσει γενικώς το μπάσκετ και την ομάδα φυσικά. Από εκεί και πέρα, εμείς πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι σε αυτό. Θέλουμε να γεμίζει το γήπεδο και εμείς θα είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι με αυτό».