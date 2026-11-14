Η Δόξα Λευκάδας έφυγε με ένα σπουδαίο διπλό (73-77) από τη SUNEL Arena, υποχρεώνοντας την αδιόρθωτη ΑΕΚ στην 5η ήττα της στο πρωτάθλημα.

Το θρίλερ στη SUNEL Arena είχε νικήτρια την Δόξα Λευκάδας ELABET. Η ομάδα του Τερζή έφυγε με ένα σπουδαίο διπλό (73-77) και πήγε στο 3-4, την ώρα που η ΑΕΚ έπεσε στο 2-5.

Για τους νικητές ο Αρσενόπουλος είχε 15 και πλήγωσε την πρώην ομάδα του, ο Χάρμον πρόσθεσε 17 πόντους και ο Ρόμπινσον μέτρησε 13. Από την πλευρά της Ένωσης ο Μπάρτλεϊ είχε 23 πόντους με 5 ασίστ, ο Τζόζεφ έκανε double double με 14 και 11 ριμπάουντ , ενώ ο Τσαλμπούρης μέτρησε 10.

Η ΑΕΚ έπαιξε με δύο ψηλούς στο ματς αφού απουσιάζουν λόγω τραυματισμών οι Μπράουν, Φίζελ, Σκορδίλης και Γουίλιαμς, ενώ εκτός είναι και ο Λεκαβίτσιους.

Δεύτερη ήττα για την Ένωση από ομάδα που ανέβηκε φέτος στην κατηγορία, αφού μετά τον Βίκο Ιωαννίνων έχασε και από τη Δόξα Λευκάδας ELABER.

ΑΕΚ - Δόξα Λευκάδας ELABET: Το ματς

H Δόξα Λευκάδας μπήκε καλύτερα στο ματς και προηγήθηκε με 5-14 χάρη στο καλάθι του Χάρμον στα μέσα της πρώτης περίοδου. Το κάρφωμα του Τσαλμπούρη έκανε το 9-16, τρία λεπτά πριν τη λήξη του δεκαλέπτου. Η ΑΕΚ ξεκίνησε το ματς με 0/5 τρίποντα, με την ομάδα της Χαλκίδας να πληγώνει την άμυνα της Ένωσης και να κάνει το 11-23 με τον Ρόμπινσον.

Ο Τζόζεφ κάρφωσε εντυπωσιακά και έκανε το 18-29 για την ΑΕΚ, ενώ λίγο αργότερα βρήκε πάλι καλάθι στο ζωγραφιστό για το 20-31 στο 13'. Ο Χάρμον με σουτ μέσης απόστασης έγραψε το 24-38 στα μέσα της περιόδου. Ο Μπάρτλεϊ με κάρφωμα μείωσε σε 32-40. Ο Νόλεϊ απέτυχε να καρφώσει στην τελευταία φάση της δεύτερης περιόδου και το ημίχρονο τελείωσε στο 37-45.

Ο Αρσενόπουλος με τρίποντο από τις 45 μοίρες έκανε το 39-52 στο 22', ενώ ο Μπάρτλεϊ έφτασε τους 14 πόντους για το 43-52. Ο Τζόζεφ έκανε το 45-53 και έφτασε τους 14 πόντους, δημιουργώντας προβλήματα στην άμυνα των φιλοξενούμενων. Ο Φλιώνης με τρίποντο έφερε το ματς στο 50-53, ενώ ο Λαρεντζάκης ισοφάρισε στο 28 για το 55-55.

Η ΑΕΚ πέρασε μπροστά με τον Κατσίβελη να καρφώνει για το 63-60 στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου. Ο Αρσενόπουλος ευστόχησε για τρεις από το τρίποντο για το 63-67 στο 34'. Ο Μπάρτλεί και ο Πάρις έγραψαν το 68-72 στο 37' με τρίποντα, ενώ ο Λαρεντζάκης σκόραρε για το 71-72. Ο Πάρις με καλάθι στα 27 δευτερόλεπτα έκανε το 72-76. Ο Κατσίβελης έκανε airball με το σκορ στο 73-76.

Τα δεκάλεπτα: 13-27, 37-45, 59-60, 73-77.