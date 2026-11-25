Μία ξεχωριστή εμπειρία ψυχαγωγίας και διάδρασης ετοίμασε η ομάδα επικοινωνίας της ELABET για το μπασκετικό κοινό, στο ημίχρονο της αναμέτρησης Δόξα Λευκάδας ELABET - Περιστέρι το Σάββατο 21 Νοεμβρίου.

Η ELABET μεγάλος ονομαστικός χορηγός της ομάδας, μετέτρεψε την ανάπαυλα του αγώνα, σε σημείο αναφοράς, για τους φιλάθλους μέσα από ένα πρωτότυπο Half-Time Challenge.

Η δράση μεταφέρθηκε απευθείας από τις εξέδρες στον αγωνιστικό χώρο, όπου δύο τυχεροί φίλαθλοι κέρδισαν την ευκαιρία να πατήσουν στο παρκέ και με με αντίπαλο το χρονόμετρο να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους!

Συμμετέχοντας σε μία δυναμική αγωνιστική δοκιμασία μπάσκετ, γεμάτη ενέργεια και ένταση, οι διαγωνιζόμενοι διεκδίκησαν πλούσια δώρα και την επίσημη εμφάνιση της Δόξας Λευκάδας ELABET, εισπράττοντας το θερμό χειροκρότημα των θεατών.

Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της ELABET για την ουσιαστική αναβάθμιση της Matchday Εμπειρίας.

Διαπιστώνουμε λοιπόν, ότι εστιάζοντας στη διαρκή σύνδεση της ομάδας με τoυς φιλάθλους και υποστηρικτές της ομάδας, η ELABET δείχνει διάθεση να επενδύσει σε πρωτοβουλίες, πέρα από τα όρια της παραδοσιακής χορηγίας, μετατρέποντας κάθε αγώνα σε μία ολοκληρωμένη γιορτή του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας.



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