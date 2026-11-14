Ο Νίκος Καρφής κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την κατηφόρα της ΑΕΚ και στέκεται στην λάθος νοοτροπία κόντρα στην εξαιρετική Δόξα Λευκάδας ELABET, ενώ βλέπει ένα ρόστερ ταλαιπωρημένο.

Βγάζω το καπέλο στη Δόξα Λευκάδας ELABET και τον προπονητή της, τον Τερζή για τον τρόπο που προετοίμασε το ματς κόντρα στην ΑΕΚ και τελικά το πήρε δίκαια, πατώντας και πάνω στις σημαντικές απουσίες που συνεχίζουν και ταλαιπωρούν την Ένωση.

Και δεν σταματούν, αφού κόντρα στην Δόξα είδε και τον Τζόζεφ να τραυματίζεται στο αριστερό πόδι. Πάντως δεν θέλω να σταθώ σε δικαιολογίες, αφού η ομάδα το απόγευμα του Σαββάτου προσέγγισε ένα πολύ κρίσιμο ματς με λάθος νοοτροπία και το... πλήρωσε.

Δείχνει να έχει... χαλάσει λίγο το μυαλό σε πολλούς και απαιτείται άμεσα αλλαγή κλίματος γιατί η ΑΕΚ είναι στο 2-5 και έρχονται πολύ απαιτητικά ματς με Ηρακλή, Κολοσσό και Περιστέρι για το πρωτάθλημα. Και το ρόστερ συνεχώς μικραίνει με όλους αυτούς τους τραυματισμούς.

Χαλασμένη νοοτροπία

Δεν μου άρεσε καθόλου ο τρόπος που μπήκε η ΑΕΚ στο ματς με την Δόξα Λευκάδας και γενικότερα όσα έδειξε στο ματς. Δεν στάθηκε τυχαία στο θέμα νοοτροπίας ο Σάλε στην συνέντευξη Τύπου. Δεν νομίζω πως τον έχω δει πιο στεναχωρημένο τα τελευταία χρόνια σε συνέντευξη Τύπου. Έχει και αυτός τις ευθύνες όπως και οι παίκτες, αλλά φέτος έχει να διαχειριστεί μια κατάσταση που όμοια της δεν έχει υπάρξει στην καριέρα του Σάκοτα σαν προπονητή με τόσους πολλούς τραυματισμούς. Δυσκολεύεται να κάνει και προπονήσεις η ομάδα, αφού έχει μείνει ελάχιστοι που βρίσκονται εκτός injury list.

Στο θέμα μας τώρα, στην νοοτροπία. «Είμαστε πάρα πολύ απογοητευμένοι με την κατάσταση που επικρατεί. Για δύο χρόνια παίζαμε με καλύτερες ομάδες και κερδίζαμε τώρα έχουμε αποκτήσει νοοτροπία μικρής ομάδας. Υπάρχουν κάποια πράγματα όταν είμαστε αρκετοί παίζουμε διαφορετικά. Ο τρόπος που έπαιξαν ήταν σαν να μην είμαστε εμείς επαγγελματίες κάτι που δεν αντιπροσωπεύει την ΑΕΚ ούτε εμένα. Εμείς είπαμε να κάνουμε αλλαγές αλλά είμαστε περιορισμένο προς το παρόν συν τους τραυματίες. Δεν είναι αλλοθι αλλά δεν υπάρχει παίκτης που δεν έχει πρόβλημα. Η νοοτροπία όμως φάνηκε λίγο στο δεύτερο ημίχρονο αλλά χωρίς μυαλό στο τέλος», είπε.

Και έχει δίκιο. Η Ένωση δεν έβγαλε την ενέργεια που έπρεπε, δεν βούτηξε για την κάθε μπάλα. Σίγουρα όταν παίζει με δύο ψηλούς (Τζόζεφ και Τσαλμπούρη) γιατί η τύχη σου έχει γυρίσει την πλάτη, είναι δύσκολο. Αλλά αυτό δεν πρέπει να αποτελεί δικαιολογία. Η ΑΕΚ μέσα σε λίγο καιρό έχασε από Βίκο και Δόξα Λευκάδας ELABET. Τις δύο ομάδες που ανέβηκαν. Ανεπίτρεπτο. Πρέπει να πιέσεις, να σπρώξεις, να γίνεις σκληρός, να μοχθήσεις, να μην τους το κάνεις εύκολο. Και η ΑΕΚ το έκανε πολύ εύκολο στην ομάδα της Λευκάδας.

Βρέθηκε να χάνει 13-27 και 24-40! Στην έδρα της από τη Δόξα Λευκάδας. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Δεν γίνεται να μπαίνεις έτσι στο ματς. Δεν μπορεί να κυνηγάς τον αντίπαλο σου από το πρώτο δεκάλεπτο.

Η ΑΕΚ σούταρε με 25-62 και 5/28 τρίποντα. Έτσι δεν μπορείς να ελπίζεις στη νίκη. Επέτρεψε 10 επιθετικά ριμπάουντ στον αντίπαλο, άρα αρκετές δεύτερες ευκαιρίες. Σε ένα ματς που κρίνεται στους 4 πόντους και στα τελευταία δευτερόλεπτα αυτό κάνει τη διαφορά

Το ρόστερ χρειάζεται ανάσες, μικραίνει επικίνδυνα

Όλη τη σεζόν η ΑΕΚ είναι αναγκασμένη να παίζει χωρίς 3-4 παίκτες σε κάθε ματς. Αυτό δεν βοηθά να έρθουν αποτελέσματα, να βρει χημεία η ομάδα. Είναι πολλοί οι τραυματισμοί. Δεν υπάρχει παίκτης που να μην έχει τραυματιστεί. Είναι τρελό. Κόντρα στην Δόξα έπαιξε χωρίς 4 ψηλούς. Τον Μπράουν, τον Φίζελ, τον Σκορδίλη και τον Γουίλιαμς. Δεν γίνεται έτσι. Δεν μπορείς να έχεις βλέψεις!

Ο Φλιώνης αναγκάστηκε να παίξει παραπάνω λεπτά από αυτό που έπρεπε. Αλλά όταν κατεβάζεις 10άδα και δύο από αυτούς είναι οι άπειροι ακόμα (αλλά ταλαντούχοι Χαρτώνας και Γυμνόπουλος), θα συμβεί κι αυτό.

Σε κάθε ματς η ΑΕΚ δεν μπορεί να κατεβάσει 12άδα, πλέον δεν έχει ούτε 11άδα. Πάλι καλά που γύρισαν οι Ερτέλ και Φλιώνης, γιατί θα ήταν και τεράστιο το θέμα και στη θέση του point guard.

Ο Νόλεϊ δεν πείθει. Συνεχίζει να απογοητεύει. Να αγνοίεται από τα ματς, είναι σαν... φάντασμα και δεν είμαι καθόλου υπερβολικός. Για την κλάση του, αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Ο Γουίλιαμς επίσης δεν στέκεται στο ύψος της περίστασης. Δεν έχει βοηθήσει καθόλου την Ένωση. Αλλά όταν έχεις πλέον 10 παίκτες ρόστερ, δεν μπορείς να κάνεις πολλά.

Πρέπει να έρθει άμεσα ενίσχυση και πρέπει να προσεχθεί η απόφαση γιατί δεν έχεις αμέτρητες αλλαγές στη λίστα του πρωταθλήματος και απαιτείται να είσαι προσεκτικός.

Το Gazzetta αποκάλυψε την καλή περίπτωση του Τζον Μικς που είναι κοντά στην Ένωση. Εξαιρετικός σουτέρ που καλό θα ήταν να τελειώσει γρήγορα η υπόθεση για να έρθει και να βοηθήσει με το σουτ του στο «3» και το «4».

Δυστυχώς ο Νόλεϊ είναι εκτός τόπου και χρόνου σε άμυνα και επίθεση. Και αποκτήθηκε για να συνθέσει ένα δίδυμο ισχυρό στο σκοράρισμα στην περιφέρεια με τον Μπάρτλεϊ. Αλλά ο Φρανκ έχει μείνει μόνος του, τον Λάντερς τον ψάχνουμε!