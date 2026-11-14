Ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε με 74-69 της Καρδίτσας και έκανε το 7/7 στη φετινή GBL. Τα highlights του αγώνα.

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 74-69 της Καρδίτσας στη Θεσσαλία και έκανε το 7/7 στη φετινή GBL. Ο Ταϊρί με 17 πόντους ήταν ξανά ο πρώτος σκόρερ, με τον Αλεξάντερ να είναι ο παίκτης-κλειδί σήμερα, με 10 πόντους και 7 ριμπάουντ, 6 εκ των οποίων επιθετικά και ένα εξ αυτών το πλέον κρίσιμο στο 67-70. Ο Καλάθης είχε 10 ασίστ (για 3 λάθη) με 6 πόντους.

Τα highlights του ματς: