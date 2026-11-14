Οι δηλώσεις του Αντρέα Τρινκιέρι στη «flash interview» μετά το 7/7 του ΠΑΟΚ στο φετινό πρωτάθλημα στην έδρα της Καρδίτσας (74-69).

Ο ΠΑΟΚ πέρασε από την Καρδίτσα με 74-69 και σημείωσε την έβδομη νίκη του σε ισάριθμα ματς στη GBL. Στη «flash interview», ο Αντρέα Τρινκιέρι στάθηκε στην εμπιστοσύνη που έχει στην ομάδα του, τόνισε πως βλέπει κάθε ματς ξεχωριστά και ευχήθηκε η αποθεραπεία του Όσμαν να διαρκέσει μικρότερο χρονικό διάστημα και να επιστρέψει πιο σύντομα στο παρκέ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αντρέα Τρινκιέρι:

«Είναι σπουδαία νίκη γιατί η Καρδίτσα είναι πολύ καλή ομάδα, παίζει επιθετικά. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις ανοιχτά σουτ, παίζουν τρομερή άμυνα. Ξεκινήσαμε καλά, φτάσαμε στο +11 στο δεύτερο ημίχρονο, μετά είχαμε τρεις κακές κατοχές και έπρεπε να κερδίσουμε ξανά το ματς αλλά τα καταφέραμε. Ελπίζω να επιστρέψει σύντομα ο Όσμαν, ότι θα είναι όσο πιο σύντομη γίνεται η αποθεραπεία του. Πάντα εμπιστεύομαι την ομάδα μου. Οι παίκτες έδειξαν ότι μπορούν να δώσουν κάτι στον ΠΑΟΚ. Αντιμετωπίζουμε κάθε ματς ξεχωριστά, έχουμε καιρό μέχρι τότε».