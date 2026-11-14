Προμηθέας- Ηρακλής 92-99: «Πάρτι» ανανέωσης συμβολαίου για τον Σίλας και νίκη για τον «Γηραιό»

Θοδωρής Σανιδάς

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Ο Ηρακλής πέτυχε στην Πάτρα την τρίτη του νίκη στην GBL, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τζον Σίλας.

Σε ένα up tempo και με υψηλό σκορ παιχνίδι στο «Δημήτρης Τόφαλος», ο Ηρακλής έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τζόν Κόουλ Σίλας, που έκανε... πάρτι για την πρόσφατη ανανέωση του συμβολαίου του με double- double 22 πόντων (15 πάνω απ' το μέσο όρο του) και 10 ριμπάουντ, κέρδισε με 99-92 τον Προμηθέα.

Αυτή ήταν η τρίτη νίκη του «Γηραιού» σε 7 αγώνες στην GBL, με τον Προμηθέα από την άλλη να παραμένει στον πάτο της βαθμολογίας με ρεκόρ 1-6.

Νικηφόρο ντεμπούτο για τον εξαιρετικό Φόρεστερ, που απέναντι στην πρώην του ομάδα σημείωσε και αυτός double- double με 12 πόντους και 10 ριμπάουντ στα 25:20 που αγωνίστηκε.

Προμηθέας- Ηρακλής: Το ματς

Ο Ηρακλής ξεκίνησε πιο δυναμικά στην αναμέτρηση, όμως μέχρι τα μισά της 1ης περιόδου ο Προμηθέας έφερε το ματς σε ισορροπία στο 10-10 και στη συνέχεις πέρασε για πρώτη φορά μπροστά με τρεις πόντους με τρίποντο του Γουίλιαμς στο οποίο όμως είχε άμεση απάντηση ο Σίλας με ένα δικό του. Με ένα εκρηκτικό δίλεπτο και ένα καλό σερί, ο Προμηθέας βρέθηκε μπροστά με 21-16, όμως ένα 9-0 της ομάδας του Ζόραν Λούκιτς, έφερε ξανά στο «Γηραιό» σε θέση οδηγού με 21-24.

 

Ο Ηρακλής κράτησε το προβάδισμα μέχρι το τέλος του δεκαλέπτου (έληξε στο +3) έχοντας έναν φανταστικό Σίλας σε άμυνα και επίθεση, όπου σούταρε με 5/6 εντός παιδιάς. Οι Θεσσαλονικείς συνέχισαν να διατηρούν το προβάδισμα στις αρχές του 2ου δεκαλέπτου και έφτασαν στην πρώτη διψήφια διαφορά με +11(32-43) μέσα σε 5 λεπτά. Με εξαιρετικούς τους Στάιλς και Ντιαρά, η διαφορά έφτασε ακόμα και τους 16 πόντους (32-48), όμως ο η ομάδα του Μιχάλη Μιχελάκου έβγαλε αντίδραση και με μπροστάρηδες τους Κάθμπερτσον, Κόλεμαν στο σκορ και τον Δίπλαρο σε παραγωγικότητα αλλά και δημιουργία, έτρεξε ένα επί μέρους 15-2 και έριξε τη διαφορά στους 3 πόντους στο τέλος του ημιχρόνου (47-50).

Ο Ηρακλής ξεκίνησε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Προμηθέα όμως να μένει συνεχώς κοντά στο σκορ. Ο Δίπλαρος φορτώθηκε με 4ο φάουλ στο πρώτο δίλεπτο και πήγε στον πάγκο να προστατευτεί, παρόλα αυτά 3 λεπτά πριν τη λήξη της περιόδου οι Πατρινοί πλησίασε στον έναν πόντο (66-67).

Οι παίκτες του Ζόραν Λούκιτς πάτησαν το γκάζι στη συνέχεια όμως και το τρίτο δεκάλεπτο έληξε με τον Ηρακλή να έχει ξεμακρύνει στο +11 (72-83) με έναν Ντιαρά χάρμα ήδεσθε και τους Σίλας και Στάιλς στην επίθεση να πετάνε πραγματικά φωτιές.

Ο Σίλας συνέχισε να είναι εκρητικός στο 4ο δεκάλεπτο για τον Ηρακλή συνέχισε να κρατά διαφορά ασφαλείας, παρά την πολύ καλή παρουσία του Έβανς που ανέβασε στροφές. Στα 6:12 πριν τη λήξη οι φιλοξενούμενοι έχασαν με 5ο φάουλ τον Ντιαρά, συνθήκη που ευνόησε τον Προμηθέα που προσπάθησε στη συνέχεια να ξανακάνει το παιχνίδι ντέρμπι. Ένα κρίσιμο mid-range δίποντο του Στάιλς 43 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε, έφερε το ματς απ' το +4 στο μαξιλαράκι ασφαλείας του +6 για τον Ηρακλή, που έβαγαλε και την επόμενη κρίσιμη (διπλή) άμυνα και εν τέλει κέρδισε τον αγώνα στην Πάτρα με 99-92.

Τα δεκάλεπτα: 23-26, 47-50, 66-67, 92-99

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… Έμεινε συγκεντρωμένος όσες φορές ο Προμηθέας προσπάθησε να επιστρέψει στο ματς.

MVP O… Ο Σίλας με double- double 22 πόντων και 10 ριμπάουντ, συν 4 ασίστ για κανένα λάθος, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ ήταν αδιαμφισβήτητα ο παίκτης του αγώνα.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Ο clutch Στάιλς των 21 πόντων που έβαλε και ένα κρίσιμο δίποντο στο τέλος.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Ο Κόουλμαν με 21 πόντους και 9 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος του Προμηθέα που είχε και εξαιρετικό τον Έβανς στο δεύτερο μέρος.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Κουλμπόκα θα μπορούσε να είχε προσφέρει περισσότερα βάση της ποιότητας του απέναντι στον Ηρακλή.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Τα 4/6 τρίποντα του Σίλας που εκτέλεσαν του Πατρινούς.

Promitheas Patras VIKOS COLA

Coach: M. MICHELAKOS | Assistant: A. TSOCHLAS, K. NTOUVAS

Promitheas Patras VIKOS COLAFG2PT FG3PT FGFTREBOTHERDEFENSEFOULSPERFORMANCE
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STARTERS
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26N. WILLIAMSSG29:19165-1241%1-520%4-757%2-2100%0111300221-288
40Z. CUTHBERTSONSF30:40155-955%4-580%1-425%4-757%1451010036-515
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1A. NIKOLAIDISPG0:0000-00%0-00%0-00%0-00%000000000000
10H. PARASKEVOPOULOSSG1:6000-00%0-00%0-00%0-00%011000000041
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16G. KALAITZAKISSF14:0821-333%1-250%0-10%0-00%0111110032-32
21P. KOUROUPAKISPF6:1621-250%1-250%0-00%0-00%0000000010-141
25A. ARMSSF3:2200-00%0-00%0-00%0-00%000000000020
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TEAM TOTALS9227-5945%14-2653%13-3339%25-3083%723301915813202898
Points from turnovers15
Points in the paint26
Second chance points9
Fast break points14
Bench points23
Biggest Lead6
Biggest Scoring Run12

Iraklis BC

Coach: Z. LUKIC | Assistant: S. KARAPOSTOLOU, S. EVGENIADIS

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2C. MELVINPF28:1762-633%2-450%0-20%2-450%123221004324
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10H. DIARRASG22:56134-850%3-560%1-333%4-4100%0116100051715
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Points from turnovers23
Points in the paint52
Second chance points15
Fast break points14
Bench points43
Biggest Lead16
Biggest Scoring Run

     

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