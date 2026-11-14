Ο Ηρακλής πέτυχε στην Πάτρα την τρίτη του νίκη στην GBL, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τζον Σίλας.

Σε ένα up tempo και με υψηλό σκορ παιχνίδι στο «Δημήτρης Τόφαλος», ο Ηρακλής έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τζόν Κόουλ Σίλας, που έκανε... πάρτι για την πρόσφατη ανανέωση του συμβολαίου του με double- double 22 πόντων (15 πάνω απ' το μέσο όρο του) και 10 ριμπάουντ, κέρδισε με 99-92 τον Προμηθέα.

Αυτή ήταν η τρίτη νίκη του «Γηραιού» σε 7 αγώνες στην GBL, με τον Προμηθέα από την άλλη να παραμένει στον πάτο της βαθμολογίας με ρεκόρ 1-6.

Νικηφόρο ντεμπούτο για τον εξαιρετικό Φόρεστερ, που απέναντι στην πρώην του ομάδα σημείωσε και αυτός double- double με 12 πόντους και 10 ριμπάουντ στα 25:20 που αγωνίστηκε.

Προμηθέας- Ηρακλής: Το ματς

Ο Ηρακλής ξεκίνησε πιο δυναμικά στην αναμέτρηση, όμως μέχρι τα μισά της 1ης περιόδου ο Προμηθέας έφερε το ματς σε ισορροπία στο 10-10 και στη συνέχεις πέρασε για πρώτη φορά μπροστά με τρεις πόντους με τρίποντο του Γουίλιαμς στο οποίο όμως είχε άμεση απάντηση ο Σίλας με ένα δικό του. Με ένα εκρηκτικό δίλεπτο και ένα καλό σερί, ο Προμηθέας βρέθηκε μπροστά με 21-16, όμως ένα 9-0 της ομάδας του Ζόραν Λούκιτς, έφερε ξανά στο «Γηραιό» σε θέση οδηγού με 21-24.

Ο Ηρακλής κράτησε το προβάδισμα μέχρι το τέλος του δεκαλέπτου (έληξε στο +3) έχοντας έναν φανταστικό Σίλας σε άμυνα και επίθεση, όπου σούταρε με 5/6 εντός παιδιάς. Οι Θεσσαλονικείς συνέχισαν να διατηρούν το προβάδισμα στις αρχές του 2ου δεκαλέπτου και έφτασαν στην πρώτη διψήφια διαφορά με +11(32-43) μέσα σε 5 λεπτά. Με εξαιρετικούς τους Στάιλς και Ντιαρά, η διαφορά έφτασε ακόμα και τους 16 πόντους (32-48), όμως ο η ομάδα του Μιχάλη Μιχελάκου έβγαλε αντίδραση και με μπροστάρηδες τους Κάθμπερτσον, Κόλεμαν στο σκορ και τον Δίπλαρο σε παραγωγικότητα αλλά και δημιουργία, έτρεξε ένα επί μέρους 15-2 και έριξε τη διαφορά στους 3 πόντους στο τέλος του ημιχρόνου (47-50).

Ο Ηρακλής ξεκίνησε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Προμηθέα όμως να μένει συνεχώς κοντά στο σκορ. Ο Δίπλαρος φορτώθηκε με 4ο φάουλ στο πρώτο δίλεπτο και πήγε στον πάγκο να προστατευτεί, παρόλα αυτά 3 λεπτά πριν τη λήξη της περιόδου οι Πατρινοί πλησίασε στον έναν πόντο (66-67).

Οι παίκτες του Ζόραν Λούκιτς πάτησαν το γκάζι στη συνέχεια όμως και το τρίτο δεκάλεπτο έληξε με τον Ηρακλή να έχει ξεμακρύνει στο +11 (72-83) με έναν Ντιαρά χάρμα ήδεσθε και τους Σίλας και Στάιλς στην επίθεση να πετάνε πραγματικά φωτιές.

Ο Σίλας συνέχισε να είναι εκρητικός στο 4ο δεκάλεπτο για τον Ηρακλή συνέχισε να κρατά διαφορά ασφαλείας, παρά την πολύ καλή παρουσία του Έβανς που ανέβασε στροφές. Στα 6:12 πριν τη λήξη οι φιλοξενούμενοι έχασαν με 5ο φάουλ τον Ντιαρά, συνθήκη που ευνόησε τον Προμηθέα που προσπάθησε στη συνέχεια να ξανακάνει το παιχνίδι ντέρμπι. Ένα κρίσιμο mid-range δίποντο του Στάιλς 43 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε, έφερε το ματς απ' το +4 στο μαξιλαράκι ασφαλείας του +6 για τον Ηρακλή, που έβαγαλε και την επόμενη κρίσιμη (διπλή) άμυνα και εν τέλει κέρδισε τον αγώνα στην Πάτρα με 99-92.

Τα δεκάλεπτα: 23-26, 47-50, 66-67, 92-99

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… Έμεινε συγκεντρωμένος όσες φορές ο Προμηθέας προσπάθησε να επιστρέψει στο ματς.

MVP O… Ο Σίλας με double- double 22 πόντων και 10 ριμπάουντ, συν 4 ασίστ για κανένα λάθος, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ ήταν αδιαμφισβήτητα ο παίκτης του αγώνα.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Ο clutch Στάιλς των 21 πόντων που έβαλε και ένα κρίσιμο δίποντο στο τέλος.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Ο Κόουλμαν με 21 πόντους και 9 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος του Προμηθέα που είχε και εξαιρετικό τον Έβανς στο δεύτερο μέρος.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Κουλμπόκα θα μπορούσε να είχε προσφέρει περισσότερα βάση της ποιότητας του απέναντι στον Ηρακλή.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Τα 4/6 τρίποντα του Σίλας που εκτέλεσαν του Πατρινούς.

Promitheas Patras VIKOS COLA

Coach: M. MICHELAKOS | Assistant: A. TSOCHLAS, K. NTOUVAS

Promitheas Patras VIKOS COLA FG 2PT FG 3PT FG FT REB OTHER DEFENSE FOULS PERFORMANCE # Players POS MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OFF DEF REB AST TO STL BLK BLKR PF Fls on +/- Index STARTERS 4 K. COLEMAN PF 33:44 21 6-8 75% 6-7 85% 0-1 0% 9-10 90% 3 6 9 1 2 1 0 0 2 8 7 27 12 N. DIPLAROS PG 22:58 7 1-4 25% 0-1 0% 1-3 33% 4-4 100% 1 1 2 8 2 4 1 0 4 6 7 17 26 N. WILLIAMS SG 29:19 16 5-12 41% 1-5 20% 4-7 57% 2-2 100% 0 1 1 1 3 0 0 2 2 1 -28 8 40 Z. CUTHBERTSON SF 30:40 15 5-9 55% 4-5 80% 1-4 25% 4-7 57% 1 4 5 1 0 1 0 0 3 6 -5 15 98 A. KULBOKA PF 32:33 10 2-7 28% 0-1 0% 2-6 33% 4-4 100% 0 5 5 1 1 0 0 0 2 3 -7 10 BENCH 1 A. NIKOLAIDIS PG 0:00 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 H. PARASKEVOPOULOS SG 1:60 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 11 S. EVANS II PG 24:59 19 6-14 42% 1-3 33% 5-11 45% 2-3 66% 0 1 1 6 5 1 0 1 2 2 2 13 16 G. KALAITZAKIS SF 14:08 2 1-3 33% 1-2 50% 0-1 0% 0-0 0% 0 1 1 1 1 1 0 0 3 2 -3 2 21 P. KOUROUPAKIS PF 6:16 2 1-2 50% 1-2 50% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -14 1 25 A. ARMS SF 3:22 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 29 A. ANTETOKOUNMPO SF 0:00 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TEAM TOTALS 92 27-59 45% 14-26 53% 13-33 39% 25-30 83% 7 23 30 19 15 8 1 3 20 28 98

Points from turnovers 15 Points in the paint 26 Second chance points 9 Fast break points 14 Bench points 23 Biggest Lead 6 Biggest Scoring Run 12

Iraklis BC

Coach: Z. LUKIC | Assistant: S. KARAPOSTOLOU, S. EVGENIADIS

# Players POS MIN PTS FG FG% 2P 2P% 3P 3P% FT FT% OFF DEF REB AST TO STL BLK BLKR PF Fls on +/- Index STARTERS 0 J. LECQUE SG 10:40 6 2-5 40% 2-4 50% 0-1 0% 2-2 100% 0 1 1 2 1 1 0 0 2 2 1 6 2 C. MELVIN PF 28:17 6 2-6 33% 2-4 50% 0-2 0% 2-4 50% 1 2 3 2 2 1 0 0 4 3 2 4 5 N. HORCHLER PF 14:40 9 3-5 60% 3-5 60% 0-0 0% 3-3 100% 0 3 3 0 1 1 0 0 2 2 -5 10 10 H. DIARRA SG 22:56 13 4-8 50% 3-5 60% 1-3 33% 4-4 100% 0 1 1 6 1 0 0 0 5 1 7 15 16 C. SYLLAS SG 32:46 22 9-14 64% 5-8 62% 4-6 66% 0-2 0% 3 7 10 4 0 2 1 0 2 4 5 32 BENCH 1 T. COOK PG 16:03 5 2-3 66% 1-2 50% 1-1 100% 0-0 0% 1 0 1 0 1 0 0 0 3 1 2 4 3 D. STYLES SF 23:27 21 9-11 81% 7-8 87% 2-3 66% 1-1 100% 3 2 5 0 3 2 1 1 3 1 6 24 8 J. FORRESTER C 25:20 12 6-10 60% 6-10 60% 0-0 0% 0-2 0% 3 7 10 2 0 0 1 0 4 2 12 19 13 D. SLAFTSAKIS PF 3:34 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 2 56 S. MASTROGIANNOPOULOS PG 22:17 5 2-9 22% 1-3 33% 1-6 16% 0-0 0% 0 3 3 5 2 2 0 0 2 3 4 6 72 M. GIANNIKOS SF 0:00 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 S. STAVRAKOPOULOS SF 0:00 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TEAM TOTALS 99 39-71 54% 30-49 61% 9-22 40% 12-18 66% 11 27 38 22 13 10 3 1 29 19 121