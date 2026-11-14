Δείτε τις ώρες και τα κανάλια των τριών σημερινών (14/11) αναμετρήσεων της GBL, για την 7η αγωνιστική.

Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Δόξα Λευκάδας Elabet (17:00 LIVE από το Gazzetta) στο ματς που ανοίγει την αυλαία της 7ης αγωνιστικής στη GBL.

Μισή ώρα αργότερα η Καρδίτσα φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ (17:30 LIVE από το Gazzetta), ενώ την ίδια ώρα ο Ηρακλής δοκιμάζεται στην Πάτρα, αντιμετωπίζοντας τον Προμηθέα (17:30), στο ματς που κλείνει την πρώτη μέρα της 7ης αγωνιστικής.

Αναλυτικά τα κανάλια και οι ώρες των αγώνων: