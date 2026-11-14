GBL: Οι ώρες και τα κανάλια των ΑΕΚ - Δόξα Λευκάδας Elabet, Καρδίτσα - ΠΑΟΚ και Προμηθέα - Ηρακλή
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Δείτε τις ώρες και τα κανάλια των τριών σημερινών (14/11) αναμετρήσεων της GBL, για την 7η αγωνιστική.
Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Δόξα Λευκάδας Elabet (17:00 LIVE από το Gazzetta) στο ματς που ανοίγει την αυλαία της 7ης αγωνιστικής στη GBL.
Μισή ώρα αργότερα η Καρδίτσα φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ (17:30 LIVE από το Gazzetta), ενώ την ίδια ώρα ο Ηρακλής δοκιμάζεται στην Πάτρα, αντιμετωπίζοντας τον Προμηθέα (17:30), στο ματς που κλείνει την πρώτη μέρα της 7ης αγωνιστικής.
Αναλυτικά τα κανάλια και οι ώρες των αγώνων:
- 17:00: ΑΕΚ - Δόξα Λευκάδας Elabet (Σπορ FM TV 1, LIVE από το Gazzetta)
- 17:30: Καρδίτσα - ΠΑΟΚ (ΣΚΑΪ, LIVE από το Gazzetta)
- 17:30: Προμηθέας - Ηρακλής (Σπορ FM TV 3)
@Photo credits: eurokinissi
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