Προμηθέας - Τρέπτσα 81-71:Με κορυφαίο τον Γουίλιαμς... καθάρισε

Προμηθέας - Τρέπτσα 81-71:Με κορυφαίο τον Γουίλιαμς... καθάρισε

Παναγιώτης Αρταβάνης

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Ο Προμηθέας επικράτησε με 81-71 της Τρέπτσα για την 6η αγωνιστική του BCL.

Νέα νίκη για τον Προμηθέα στο BCL. Η ομάδα της Πάτρας επικράτησε της Τρέπτσα με 81-71 για την 6η «στροφή» του Basketball Champions League.

Το σύνολο του Μιχελάκου είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης και μπόρεσε να φτάσει ως το θετικό αποτέλεσμα.

Πρώτος σκόρερ για τους Πατρινούς ο Γουίλιαμς με 21 πόντους.

Προμηθέας - Τρέπτσα: Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Προμηθέας εκμεταλλεύτηκε τα 6 λάθη της Τρέπτσα στο πρώτο δεκάλεπτο και μπόρεσε να πάρει το προβάδισμα (17-9, 10'), έχοντας πολύ καλό ποσοστό στα δίποντα (5/12, 41.6%).

 

Παρά το καλό ξεκίνημα του Προμηθέα στο 2ο δεκάλεπτο, η ομάδα της Πάτρας δεν μπόρεσε να διατηρήσει την καλή εικόνα και είδε τους αντιπάλους του να μειώνουν (29-28, 18'). Το ημίχρονο έκλεισε με τους γηπεδούχους να προηγούνται με +6 (37-31, 20').

Μετά την ανάπαυλα το σύνολο του Μιχελάκου επέβαλε την κυριαρχία του και έχοντας ως μπροστάρη τον Γουίλιαμς, μπόρεσε να προηγηθεί με διψήφια τιμή (52-41, 27'). Το τελευταίο δεκάλεπο, άνηκε ολοκληρωτικά στους Πατρινούς, αφού σκόραραν 28 πόντους στην επίθεση και μπόρεσαν να... καθαρίσουν την αναμέτρηση.

Τα δεκάλεπτα: 17-9, 37-31, 59-55, 81-71

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Έλεγχε τον ρυθμό στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης.

MVP... Ο Γουίλιαμς με 21 πόντους.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο...Κόλεμαν με 13 πόντους.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο... Τζόουνς με 15 πόντους.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο...Έβανς έκανε 4 λάθη.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Οι 9 ασίστ του Δίπλαρου.

Promitheas Patras BCFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1Apostolos Nikolaidis01:2500/00%0/00%0/00%0/00%--------00
4Kendal Coleman *22:55135/771.43%5/771.43%0/00%3/650%35815--4521
10Charilaos Paraskevopoulos09:5931/1100%1/1100%0/00%1/250%----11--61
11Shannon Evans22:16114/850%1/333.33%3/560%0/00%-337141-814
12Nikos Diplaros *18:2500/30%0/10%0/20%0/00%---922---14
15Ioannis Rallis01:2500/00%0/00%0/00%0/00%--------00
16Georgios Kalaitzakis *15:5792/366.67%1/250%1/1100%4/850%-88-331--110
21Periklis Kouroupakis16:4972/633.33%2/633.33%0/00%3/475%2131311-66
26New Williams *27:43218/1457.14%5/683.33%3/837.5%2/540%-33324--614
29Alex Antetokounmpo *09:3341/333.33%0/00%1/333.33%1/333.33%-1112--1-83
40Zac Cuthbertson25:5752/633.33%1/1100%1/520%0/20%-6611-1-117
98Arnoldas Kulboka27:3682/450%0/10%2/366.67%2/2100%1671121-1813
Team/Coaches415---
TOTAL2008127/5549.09%16/2857.14%11/2740.74%16/3250%10344424211755-
* Starters
Coach: Michail Michelakos
Assistant(s): Apollon Tsochlas, Kostas Ntouvas
TrepcaFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Andrew Thelwell22:37125/1338.46%3/650%2/728.57%0/10%1121122--146
3JaCori Payne *18:3251/714.29%1/333.33%0/40%3/3100%----5---1-1
5Matt Mobley04:4000/20%0/00%0/20%0/20%---------5-4
6JP Tokoto *20:49114/850%3/742.86%1/1100%2/450%1675313-819
7Arian CallakajDid Not Play
11Mikaile Tmusic *29:1283/1127.27%1/250%2/922.22%0/00%3254421--38
12Drilon Hajrizi22:5820/40%0/10%0/30%2/366.67%224123---4-1
13James Graham16:1552/825%2/633.33%0/20%1/250%235-3-1--204
21Shawn Jones *16:31154/580%4/580%0/00%7/7100%246-52--018
35Dardan Kapiti22:2342/366.67%2/366.67%0/00%0/00%213441-1-910
41Kenneth Hasbrouck *26:0394/1040%3/475%1/616.67%0/00%-222213--49
55Rron DahsylaDid Not Play
Team/Coaches2-2---
TOTAL2007125/7135.21%19/3751.35%6/3417.65%15/2268.18%152136172912101-
* Starters
Coach: Aziz Bekir
Assistant(s): Petrit Zeqiri, Brahim Veseli

@Photo credits: eurokinissi
     

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