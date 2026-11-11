Ο Προμηθέας επικράτησε με 81-71 της Τρέπτσα για την 6η αγωνιστική του BCL.

Νέα νίκη για τον Προμηθέα στο BCL. Η ομάδα της Πάτρας επικράτησε της Τρέπτσα με 81-71 για την 6η «στροφή» του Basketball Champions League.

Το σύνολο του Μιχελάκου είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης και μπόρεσε να φτάσει ως το θετικό αποτέλεσμα.

Πρώτος σκόρερ για τους Πατρινούς ο Γουίλιαμς με 21 πόντους.

Προμηθέας - Τρέπτσα: Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Προμηθέας εκμεταλλεύτηκε τα 6 λάθη της Τρέπτσα στο πρώτο δεκάλεπτο και μπόρεσε να πάρει το προβάδισμα (17-9, 10'), έχοντας πολύ καλό ποσοστό στα δίποντα (5/12, 41.6%).

Παρά το καλό ξεκίνημα του Προμηθέα στο 2ο δεκάλεπτο, η ομάδα της Πάτρας δεν μπόρεσε να διατηρήσει την καλή εικόνα και είδε τους αντιπάλους του να μειώνουν (29-28, 18'). Το ημίχρονο έκλεισε με τους γηπεδούχους να προηγούνται με +6 (37-31, 20').

Μετά την ανάπαυλα το σύνολο του Μιχελάκου επέβαλε την κυριαρχία του και έχοντας ως μπροστάρη τον Γουίλιαμς, μπόρεσε να προηγηθεί με διψήφια τιμή (52-41, 27'). Το τελευταίο δεκάλεπο, άνηκε ολοκληρωτικά στους Πατρινούς, αφού σκόραραν 28 πόντους στην επίθεση και μπόρεσαν να... καθαρίσουν την αναμέτρηση.

Τα δεκάλεπτα: 17-9, 37-31, 59-55, 81-71

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Έλεγχε τον ρυθμό στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης.

MVP... Ο Γουίλιαμς με 21 πόντους.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο...Κόλεμαν με 13 πόντους.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο... Τζόουνς με 15 πόντους.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο...Έβανς έκανε 4 λάθη.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Οι 9 ασίστ του Δίπλαρου.

Promitheas Patras BC FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 1 Apostolos Nikolaidis 01:25 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - - - - - 0 0 4 Kendal Coleman * 22:55 13 5/7 71.43% 5/7 71.43% 0/0 0% 3/6 50% 3 5 8 1 5 - - 4 5 21 10 Charilaos Paraskevopoulos 09:59 3 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 1/2 50% - - - - 1 1 - - 6 1 11 Shannon Evans 22:16 11 4/8 50% 1/3 33.33% 3/5 60% 0/0 0% - 3 3 7 1 4 1 - 8 14 12 Nikos Diplaros * 18:25 0 0/3 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% - - - 9 2 2 - - -1 4 15 Ioannis Rallis 01:25 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - - - - - 0 0 16 Georgios Kalaitzakis * 15:57 9 2/3 66.67% 1/2 50% 1/1 100% 4/8 50% - 8 8 - 3 3 1 - -1 10 21 Periklis Kouroupakis 16:49 7 2/6 33.33% 2/6 33.33% 0/0 0% 3/4 75% 2 1 3 1 3 1 1 - 6 6 26 New Williams * 27:43 21 8/14 57.14% 5/6 83.33% 3/8 37.5% 2/5 40% - 3 3 3 2 4 - - 6 14 29 Alex Antetokounmpo * 09:33 4 1/3 33.33% 0/0 0% 1/3 33.33% 1/3 33.33% - 1 1 1 2 - - 1 -8 3 40 Zac Cuthbertson 25:57 5 2/6 33.33% 1/1 100% 1/5 20% 0/2 0% - 6 6 1 1 - 1 - 11 7 98 Arnoldas Kulboka 27:36 8 2/4 50% 0/1 0% 2/3 66.67% 2/2 100% 1 6 7 1 1 2 1 - 18 13 Team/Coaches 4 1 5 - - - TOTAL 200 81 27/55 49.09% 16/28 57.14% 11/27 40.74% 16/32 50% 10 34 44 24 21 17 5 5 -

* Starters

Coach: Michail Michelakos

Assistant(s): Apollon Tsochlas, Kostas Ntouvas

Trepca FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 Andrew Thelwell 22:37 12 5/13 38.46% 3/6 50% 2/7 28.57% 0/1 0% 1 1 2 1 1 2 2 - -14 6 3 JaCori Payne * 18:32 5 1/7 14.29% 1/3 33.33% 0/4 0% 3/3 100% - - - - 5 - - - 1 -1 5 Matt Mobley 04:40 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% - - - - - - - - -5 -4 6 JP Tokoto * 20:49 11 4/8 50% 3/7 42.86% 1/1 100% 2/4 50% 1 6 7 5 3 1 3 - 8 19 7 Arian Callakaj Did Not Play 11 Mikaile Tmusic * 29:12 8 3/11 27.27% 1/2 50% 2/9 22.22% 0/0 0% 3 2 5 4 4 2 1 - -3 8 12 Drilon Hajrizi 22:58 2 0/4 0% 0/1 0% 0/3 0% 2/3 66.67% 2 2 4 1 2 3 - - -4 -1 13 James Graham 16:15 5 2/8 25% 2/6 33.33% 0/2 0% 1/2 50% 2 3 5 - 3 - 1 - -20 4 21 Shawn Jones * 16:31 15 4/5 80% 4/5 80% 0/0 0% 7/7 100% 2 4 6 - 5 2 - - 0 18 35 Dardan Kapiti 22:23 4 2/3 66.67% 2/3 66.67% 0/0 0% 0/0 0% 2 1 3 4 4 1 - 1 -9 10 41 Kenneth Hasbrouck * 26:03 9 4/10 40% 3/4 75% 1/6 16.67% 0/0 0% - 2 2 2 2 1 3 - -4 9 55 Rron Dahsyla Did Not Play Team/Coaches 2 - 2 - - - TOTAL 200 71 25/71 35.21% 19/37 51.35% 6/34 17.65% 15/22 68.18% 15 21 36 17 29 12 10 1 -

* Starters

Coach: Aziz Bekir

Assistant(s): Petrit Zeqiri, Brahim Veseli