Που θα δείτε τις ευρωπαϊκές μάχες της Μυκόνου, του Κολοσσού, του Προμηθέα και του Ηρακλή στο FIBA Europe Cup
«Γεμάτο» είναι το σημερινό πρόγραμμα για την 6η αγωνιστική του FIBA Europe Cup και τις ελληνικές ομάδες που αγωνίζονται στην εν λόγω διοργάνωση.
Η αήττητη (5-0) Μύκονος που βρίσκεται στον 8ο όμιλο έχει ταξιδέψει στο Μπακού όπου θα φιλοξενηθεί από την Νέφτσι η οποία ακόμα ψάχνει την πρώτη της ευρωπαϊκή νίκη τη φετινή σεζόν. Τζάμπολ στις 18:00 με τηλεοπτική μετάδοση από τον Sport FM TV.
Την σκυτάλη (19:00) θα πάρει ο Κολοσσός (3-2) που φιλοξενείται στην Κραϊόβα της Ρουμανίας από την Ουνιβεριστάτεα (2-3) για τον 3ο όμιλο του FIBA Europe Cup, ενώ την ίδια ώρα ο Προμηθέας Πάτρας (3-2) θα υποδεχθεί στην πρωτεύουσα της Αχαϊας την Τρέπτσα (3-2) από το Κόσσοβο για τον Α' όμιλο της διοργάνωσης.
Τέλος, ο Ηρακλής (3-2) θα είναι οικοδεσπότης της ουραγού ΜΖΤ (0-5) στο «Ιβανώφειο» θέλοντας να φτάσει στις τέσσερις νίκες στον αντίστοιχο 5ο όμιλο. Όλα τα ματς θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από τον Sport FM TV και το κανάλι της FIBA στο YouTube.
Ο Όμιλος του Προμηθέα
- Τρίερ 5-0
- Προμηθέας 3-2
- Σπλιτ 3-2
- Τρέπτσα 3-2
- Οπάβα 1-4
- Μπατούμι 0-5
Η 6η αγωνιστική
- Μπατούμι – Τρίερ (18:00)
- Προμηθέας -Τρέπτσα (19:00)
- Σπλιτ – Οπάβα (20:00)
Ο Όμιλος του Κολοσσού
- Έροκσπορ 5-0
- Σπόρτινγκ Λισσαβώνας 3-2
- Κολοσσός Ρόδου 3-2
- Κραϊόβα 2-3
- Ρίλσκι 1-4
- Γκέντσε 1-4
Η 6η αγωνιστική
- Κραϊόβα – Κολοσσός (19:00)
- Ρίλσκι – Σπόρτινγκ Λισσαβώνας (20:00)
- Γκέντσε – Έροκσπορ (12/11, 17:00)
Ο Όμιλος του Ηρακλή
- Ντζίκι 4-1
- Ηρακλης 3-2
- ΑΕΚ Λάρνακας 3-2
- Βούρτζμπουργκ 3-2
- Τάρτου 2-3
- ΜΖΤ 0-5
Η 6η αγωνιστική
- Ηρακλης-MZT (19:30)
- Ντζίκι – Τάρτου (20:00)
- Βούρτζμπουργκ – ΑΕΚ Λάρνακας (20:00)
Ο Όμιλος της Μυκόνου
- Μύκονος 5-0
- Ρίγα 3-2
- Οραντέα 3-2
- Λοκομοτίβ Πλόντβιβ 3-2
- Φριμπουργκ 1-4
- Νέφτσι 0-5
Η 6η αγωνιστική
- Νέφτσι – Μύκονος (18:00)
- Λοκομοτίβ Πλόντβιβ – Ρίγα (19:00)
- Φρίμπουργκ – Οραντέα (21:00)
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