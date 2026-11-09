Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Τζον Σίλας μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Κάτοικος Θεσσαλονίκης μέχρι το 2028 θα είναι ο Τζον Σίλας, ο οποίος επέκτεινε το συμβόλαιό του με τον Ηρακλή για δύο ακόμη χρόνια, όπως ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα η κυανόλευκη ΚΑΕ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ηρακλής:

«Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Τζον Σίλας μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Ο ομογενής guard/forward ήρθε στο Ιβανώφειο το καλοκαίρι του 2025 κι έχει εξελιχθεί σ’ έναν πολύ σημαντικό παίκτη για την ομάδα μας αυτή τη διετία, με αποκορύφωμα τη φετινή σεζόν.

Πέρυσι (2025-2026) ο Σίλας πετύχαινε 2,6 πόντους και μάζευε 2,9 ριμπάουντ σε 23 παιχνίδια στη GBL.

Φέτος έχει 7,5 πόντους και 3,3 ριμπάουντ σε 6 παιχνίδια στη GBL, ενώ σουτάρει με ποσοστό 63,2% στα σουτ δύο πόντων (12/19) και 46,7% (7/15) στα τρίποντα.

Στο FIBA Europe Cup μετράει 9,6 πόντους, 5,2 ριμπάουντ και 1,6 κλεψίματα σε 5 αναμετρήσεις, με 15,6 βαθμούς μέσο όρο στο σύστημα αξιολόγησης, ανά αγώνα. Ταυτόχρονα έχει 12/16 δίποντα (75%) και 6/13 τρίποντα (46,2%)».