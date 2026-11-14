Παίκτης του Αμαρουσίου και επίσημα είναι ο Τζάροντ Γιούτοφ επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Gazzetta.

Με νέο πρόσωπο τον Τζάροντ Γιούτοφ θα παραταχθεί το Μαρούσι στον αγώνα με τον Βίκο Ιωαννίνων, καθώς ανακοινώθηκε επίσημα από την ομάδα των «βορείων προαστίων» επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Gazzetta.

Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ που προπονείται τα τελευταία 24ωρα με την ομάδα αποτελεί τη νέα προσθήκη, προκειμένου να εμφανίσει το Μαρούσι ένα ακόμη καλύτερο πρόσωπο στη συνέχεια του πρωταθλήματος στο GBL.

Η ανακοίνωση του Αμαρουσίου αναφέρει:

«H KAE ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με Αμερικανό πάουερ φοργουορντ Jarrod Uthoff (Τζάροντ Γιούτοφ). Ο παίκτης βρίσκεται στην Αθήνα και θα τεθεί στην διάθεση του Ηλία Παπαθεοδώρου για το Κυριακάτικο ματς εκτός έδρας με τον Βίκο Ιωαννίνων. Το νέο μας απόκτημα ξεκίνησε τη φετινή σεζόν από την τουρκική Πετκίμ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Jarrod Uthoff (33,2.06) γεννήθηκε στις 19 Μαΐου 1993 στο Σένταρ Ράπιντς της Αϊόβα. Παίζοντας στο λύκειο Jefferson High School κέρδισε τον τίτλο «Mr. Basketball» της Αϊόβα ως ο κορυφαίος μαθητής-αθλητής της πολιτείας το 2011.

Αγωνίστηκε στο κολεγιακό πρωτάθλημα με τους Iowa Hawkeyes, όπου, κατά την τελευταία του χρονιά, έλαβε διακρίσεις επιπέδου «All-America» (Academic All-American of the Year 2016) . Ολοκλήρωσε την κολεγιακή του πορεία καταλαμβάνοντας τη 19η θέση στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ όλων των εποχών για τους Hawkeyes (1.298 πόντοι), την τέταρτη θέση στα κοψίματα (177) και τη 10η θέση στα εύστοχα τρίποντα (137).

Υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο στους Toronto Raptors και έπαιξε στους Raptors 905 του NBDL πριν παραχωρηθεί στους Fort Wayne Mad Ants.Στις 9 Μαρτίου του 2017 εντάχθηκε με 20ήμερο συμβόλαιο στους Dallas Mavericks παίζοντας παράλληλα και στην θυγατρική τους, Texas Legends. Μέσω ανταλλαγής παραχωρήθηκε στους Houston Rockets. Τη σεζόν 2017–18 με τους Fort Wayne Mad Ants, είχε μέσο όρο 16,5 πόντους, 8,4 ριμπάουντ και 2,5 ασίστ ανά αγώνα. Στις 16 Οκτωβρίου του 2019 εντάχθηκε στην θυγατρική των Memphis Grizzlies, Memphis Hustle με την φανέλα της οποίας στις 31 Δεκεμβρίου, σημείωσε 30 πόντους, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 τάπα, στη νίκη με 128–113 επί των Rio Grande Valley Vipers.

Ο Γιούτοφ συμπεριλήφθηκε στην ομάδα των κορυφαίων παικτών της G League (Midseason All-NBA G League) για τη Δυτική Περιφέρεια.Ακολούθησαν 4 αγώνες στο ΝΒΑ με τους Memphis Grizzlies. Επίσης ήταν ο παίκτης του αντικατέστησε τον Gary Payton II, ο οποίος είχε βρεθεί θετικός στον COVID-19 στους Washington Wizards.Η θυγατρική των Grizzlies, οι Memphis Hustle πηραν τα δικαιώματά του και τον χρησιμοποίησαν ως ανταλλαγή στους BayHawks για να αποκτήσουν τη 2η επιλογή στο ντραφτ της NBA G League 2021, για να αποκτήσει τον φόργουορντ από το Baylor, Freddie Gillespie. Με τους Erie BayHawks συμμετείχε στην “φούσκα” του 2021 στο Walt Disney World. Αγωνίστηκε σε 14 από τους 15 αγώνες των ξεκινώντας σε όλους ως βασικός με απολογισμό 14,9 πόντους κα 8,8 ριμπάουντ ανά αγώνα. Επιλέχθηκε στην Τρίτη Καλύτερη Πεντάδα (Third Team) των All-Star της G League. Τα επόμενα τρία χρόνια βρέθηκε στην Ιαπωνία για τους SeaHorses Mikawa, Kyoto Hannaryz και Υokohama B-Corsairs.

Η πρώτη του ευρωπαϊκή εμπειρία καταγράφηκε τη σεζόν 2018-19 με την Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης όπου κατέγραψε μέσο όρο 7,2 πόντους, 3,4 ριμπάουντ και 0,6 ασίστ σε 16,3 λεπτά συμμετοχής. Το 2024 υπέγραψε στην ιταλική Pallacanestro Trieste όπου έμεινε δυο σεζόν (2024–2026). Την πρώτη μέτρησε 13.1 πόντους, 6.6 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ, ενώ την δεύτερη 7.7 πόντους, 4.2 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ. Το καλοκαίρι αποκτήθηκε από την τουρκική Πετκίμ Jarrod, καλωσόρισες στην οικογένεια του Αμαρουσίου».

