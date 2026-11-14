Ο Ταϊρίκ Τζόουνς πήρε τη θέση του Γιαν Μοντέρο στην οκτάδα των ξένων του Ολυμπιακού για τους αγώνες της GBL.

Αλλαγή στην οκτάδα των ξένων έκανε ο Ολυμπιακός ενόψει των αναμετρήσεων στη GBL.

Συγκεκριμένα τη θέση του τραυματία Γιαν Μοντέρο, πήρε ο Ταϊρίκ Τζόουνς ο οποίος είναι ακόμα τιμωρημένος με δύο αγωνιστικές, από το περιστατικό με τον Ναν από τους περσινούς τελικούς.

Αναλυτικά οι οκτάδα ξένων του Ολυμπιακού στη GBL:

Τζόουνς, Μιλουτίνοφ, Τζόζεφ, Φουρνιέ, Εντιάι, Χολ, Γουόρντ, ΜάκΙνταϊρ.