Ολυμπιακός: Τζόουνς αντί Μοντέρο στους ξένους για τη GBL
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Ο Ταϊρίκ Τζόουνς πήρε τη θέση του Γιαν Μοντέρο στην οκτάδα των ξένων του Ολυμπιακού για τους αγώνες της GBL.
Αλλαγή στην οκτάδα των ξένων έκανε ο Ολυμπιακός ενόψει των αναμετρήσεων στη GBL.
Συγκεκριμένα τη θέση του τραυματία Γιαν Μοντέρο, πήρε ο Ταϊρίκ Τζόουνς ο οποίος είναι ακόμα τιμωρημένος με δύο αγωνιστικές, από το περιστατικό με τον Ναν από τους περσινούς τελικούς.
Αναλυτικά οι οκτάδα ξένων του Ολυμπιακού στη GBL:
Τζόουνς, Μιλουτίνοφ, Τζόζεφ, Φουρνιέ, Εντιάι, Χολ, Γουόρντ, ΜάκΙνταϊρ.
@Photo credits: eurokinissi
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