Η ΑΕΚ είναι κοντά στην απόκτηση του Τζον Μικς όπως σας έχει πληροφορήσει το Gazzetta, με τον παίκτη να έχει τρομερά ποσοστά πίσω από τη γραμμή του τριπόντου.

Τον εκλεκτό της βρήκε η ΑΕΚ στο πρόσωπο του Τζον Μικς, με τον οποίο όπως σας έχει πληροφορήσει το Gazzetta είναι πολύ κοντά στο να συνεχίσει την καριέρα του στην Ένωση

H Βασίλισσα έχει να αντιμετωπίσει φέτος πολλές ατυχίες, αφού στα πιτς βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι Μπράουν, Φίζελ, Σκορδίλης και Λεκαβίτσιους, με τους Φλιώνη και Ερτέλ να παίρνουν μέρος στην προπόνηση της Πέμπτης και της Παρασκευής. Πάντως ο captain μαζί με τον Γουίλιαμς είναι αμφίβολοι για Δόξα Λευκάδας ELABET.

Ο Μικς είναι μια περίπτωση που έχουν ξεχωρίσει οι άνθρωποι της ΑΕΚ, με τον 27χρονο φόργουορντ να μπορεί να παίξει στο «3» (φυσική του θέση), αλλά και στο «4» ως stretch four σε κοντά σχήματα.

Έχει κάνει θραύση τα τελευταία χρόνια σε αρκετά πρωταθλήματα της Ευρώπης με το εξαιρετικό του σουτ και την ικανότητα του να εκτελεί πίσω από τη γραμμή του τριπόντου. Φοβερός στα catch n' shoot τρίποντα.

Στα χρόνια που είναι στην Ευρώπη το ποσοστό του στα τρίποντα αγγίζει το 40%. Συγκεκριμένα σουτάρει με 39.8%

Το ποσοστό του στα τρίποντα στην Ευρώπη